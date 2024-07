Venezuela. Campanha eleitoral marcada por uma escalada da repressão

Esta quinta-feira encerra-se o período oficial de campanha eleitoral, que teve início em 4 de julho, para as eleições presidenciais na Venezuela.”, declarou Ana Piquer, diretora da Amnistia Internacional para as Américas, citada num comunicado da organização não-governamental (ONG) de direitos humanos.Para a responsável da AI,A Amnistia Internacional apelou à “libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas arbitrariamente por razões políticas no país, como Rocío San Miguel, Javier Tarazona e Carlos Julio Rojas”. Nessa mesma linha, a ONG sublinhou que é imperativo terminar com as detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e atos de tortura contra aqueles que pensam de forma diferente e contra aqueles que defendem os direitos humanos.Ana Piquer declarou ainda que “no atual contexto de escalada da repressão, a investigação em curso do gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional teria competência para investigar os responsáveis por eventuais detenções, torturas, violência baseada no género e perseguições cometidas em âmbito eleitoral”.”, segundo Piquer.”, afirmou a responsável da AI.No domingo, mais de 21 milhões de venezuelanos vão às urnas escolher o próximo presidente do país.Entre os 10 candidatos na corrida presidencial estão o atual chefe de Estado, Nicolás Maduro – do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), que pretende alcançar um terceiro mandato de seis anos -, e Edmundo Gonzalez Urrutia (do Mesa de Unidade Democrática/MUD), candidato da oposição que a maioria das sondagens coloca na liderança para a presidência.