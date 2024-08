Venezuela. Comissão Europeia apela a fim de "campanha de intimidação" contra oposição

"Apelamos às autoridades [venezuelanas] para acabarem com esta campanha de intimidação", disse o porta-voz do executivo comunitário com a pasta da diplomacia, Peter Stano, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Em causa está a abertura de dois processos contra os principais representantes da oposição, que contestaram a reeleição de Nicolás Maduro nas presidenciais de 28 de julho.

A população, descontente com a reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato, e a oposição manifestam-se desde que o Conselho Nacional Eleitoral anunciou os resultados, exigindo transparência no processo e a verificação independente.

A este coro de críticas juntou-se grande parte da comunidade internacional, que reivindica a verificação dos resultados eleitorais.

De acordo com as autoridades oficiais do país, Maduro venceu as eleições com pouco mais de 50% dos votos, mas a oposição reivindica uma vitória de pelo menos 70%.

O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, já tinha exigido o acesso às atas eleitorais, para uma verificação independente que corrobore (ou não) o que as autoridades da Venezuela apontam como resultado.