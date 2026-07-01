Venezuela decreta sete dias de luto nacional pelas vítimas dos sismos

Venezuela decreta sete dias de luto nacional pelas vítimas dos sismos

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou esta quarta-feira sete dias de luto nacional, após o duplo sismo que matou mais de 2.000 pessoas e deixou aproximadamente 50.000 desaparecidas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Gaby Oraa - Reuters

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"A alma da Venezuela está dilacerada pelas perdas humanas causadas por estes terramotos devastadores. (...) Em homenagem à memória das vítimas, decidi declarar sete dias de luto nacional, a partir das 18h00 de hoje", escreveu Rodríguez nas suas redes sociais esta quarta-feira.
Portugal também decretou luto nacional pelas vítimas dos sismos, a cumprir no próximo domingo. 

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos e 10.571 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. Entre os mortos, há pelo menos 71 portugueses e lusodescendentes, e outros 71 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Há ainda milhares de desaparecidos e as buscas por sobreviventes continuam, apesar de as hipóteses de encontrar sobreviventes sejam cada vez menores.

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