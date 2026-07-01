Venezuela decreta sete dias de luto nacional pelas vítimas dos sismos

Em homenagem à memória das vítimas, decidi declarar sete dias de luto nacional, a partir das 18h00 de hoje", escreveu Rodríguez nas suas redes sociais esta quarta-feira. En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026 "A alma da Venezuela está dilacerada pelas perdas humanas causadas por estes terramotos devastadores. (...)", escreveu Rodríguez nas suas redes sociais esta quarta-feira.

Portugal também decretou luto nacional pelas vítimas dos sismos, a cumprir no próximo domingo.





Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos e 10.571 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. Entre os mortos, há pelo menos 71 portugueses e lusodescendentes, e outros 71 estão desaparecidos ou incontactáveis.



Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.





Há ainda milhares de desaparecidos e as buscas por sobreviventes continuam, apesar de as hipóteses de encontrar sobreviventes sejam cada vez menores.

