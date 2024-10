Venezuela. Detido ex-ministro do Petróleo acusado de entregar informação aos EUA

"Após uma exaustiva investigação científica, foi detido Pedro Tellechea Ruiz, juntamente com os seus colaboradores mais próximos, pela prática de crimes graves que atentam contra os mais altos interesses da nação, (...) incluindo a entrega do Sistema Automatizado de Controlo e Comando, conhecido como o cérebro da PDVSA, a uma empresa controlada pelos Serviços de Inteligência dos EUA, violando assim todos os mecanismos legais e a nossa soberania nacional", explica o MP em um comunicado.

No documento, o MP adianta que "estas ações foram levadas a cabo no estrito cumprimento da lei, com a plena cooperação constitucional do Chefe de Estado [Presidente Nicolás Maduro], na luta permanente pela defesa da integridade institucional do país".

Militar e engenheiro mecânico, Pedro Tellechea Ruiz anunciou na sexta-feira que se demitia do cargo de ministro de Indústria e Produção Nacional, alegando "problemas de saúde que requerem atenção imediata".

Nicolás Maduro nomeou no mesmo dia ministro de Indústria e Produção Nacional o empresário Alex Saab, detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado para os Estados Unidos sob acusações de corrupção, sendo mais tarde entregue à Venezuela no âmbito de um acordo de troca de prisioneiros.

Segundo a imprensa local, Tellechea torna-se o quarto responsável do Ministério do Petróleo e da PDVSA a ser preso por irregularidades.

Anteriormente foram detidos Nelson Martínez e Eulogio Del Pino, ambos em 2017, e Tareck El Aissami, em abril de 2024.

Nelson Martínez faleceu na sequência de uma doença crónica, depois de ter passado um ano na prisão sem ter sido condenado.