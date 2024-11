Venezuela e Rússia assinam acordos de cooperação

Os acordos foram assinados em Caracas, no âmbito da VXIII Reunião da Comissão Intergovernamental de Alto Nível (CIAN) Rússia -- Venezuela e deverão ser desenvolvidos até 2030.

Durante a assinatura das parcerias, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, explicou que os dois países, através de uma comissão técnico-militar, chegaram a um acordo para "proteger a integridade territorial e garantir a soberania" da Venezuela.

Também que as estatais Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) e Rosneft, assinaram um memorando de entendimento em matéria de formação, capacitação e assessoria técnica para a segurança integral do setor energético venezuelano, e matéria petrolífera, de gás e petroquímica.

As duas empresas assinaram ainda um acordo na área de prestação de serviços petrolíferos e tecnologias de recuperação melhorada de petróleos extra-pesados.

Caracas e Moscovo assinaram também um acordo na área de segurança, sobre "questões de inteligência, contrainteligência e contraespionagem", sobre os quais não foram avançados pormenores.

Os países vão colaborar ainda nas áreas do desporto, alfândegas, geologia e utilização do subsolo, inspeção do trabalho e promoção do emprego.

Estes novos acordos juntam-se aos mais de 300 instrumentos de cooperação bilateral assinados nos últimos anos pela Venezuela e a Rússia.

A CIAN tem 13 subcomissões em áreas estratégicas, incluindo finanças, energia, indústria, comércio, alfândegas, transportes e turismo, agricultura, pescas e alimentação, ciência e tecnologia, educação, saúde, cultura, desporto e juventude, entre outras.