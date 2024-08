Venezuela. Maduro rejeita negociar com oposição

Foto: Leonardo Fernandez Viloria - Reuters

O presidente da Venezuela esteve no Supremo Tribunal de Justiça, onde pediu mais uma vez, para que os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral sejam validados.



O órgão soberano que valida os resultados ainda não publicou as atas, algo que tem sido sistematicamente pedido pela oposição e por uma larga maioria de países do mundo.



Três desses países são o Brasil, o México e a Colômbia. Numa declaração conjunta, exigiram que sejam mostradas todas as atas de todas as assembleias de voto.



Nicolás Maduro avisou os três países para que não se metam nos assuntos internos da Venezuela.



Criticou ainda o candidato da oposição que reclama a vitória nas eleições por não ter comparecido perante o Supremo Tribunal.



Edmundo González defende que o Conselho Nacional Eleitoral é soberano e deve divulgar as atas das mesas de voto.