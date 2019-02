Venezuela. México recusa envolver-se e tomar partidos

Graça Andrade Ramos - RTP26 Fev, 2019, 16:55 | Mundo

O Presidente do México, Andres Lopes Obrador, a 15 de fevereiro, no Palácio Nacional na Cidade do México. | Reuters

"O México irá respeitar a decisão assumida por outras pessoas, por outros Governos", acrescentou Obrador.











Guaidó recebeu o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, assim como da maioria dos países da América Latina, mas Obrador, um Presidente eleito pela esquerda, recusa seguir essa via, apesar da pressão dos Estados Unidos.



A entrada da ajuda humanitária internacional, prometida por Guaidó e tentada por milhares de voluntários maioritariamente venezuelanos, esbarrou sexta-feira e sábado na muralha de piquetes do exército, estacionados junto às fronteiras com a Colômbia e com o Brasil.

Ao mesmo tempo, os "colectivos", grupos milicianos armados fiéis a Maduro, espalhavam o terror nas ruas de localidades fronteiriças. Nos confrontos e na repressão, morreram pelo menos cinco pessoas e ficaram feridos mais de 200 civis.

Segunda-feira, durante o encontro do Grupo de Lima, reunido para avaliar a resposta à intransigência de Maduro em deixar entrar o auxílio humanitário internacional, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, apelou ao México para reconhecer Juan Guaidó como legítimo Presidente da Venezuela.



"Expresso daqui a minha solidariedade com ele. O que não quero é envolver-me numa questão que está extremamente polarizada", acrescentou, referindo que se junta ao protesto formal contra o incidente no palácio de Miraflores, apresentado pelo ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros.



Nem sequer a breve detenção segunda-feira, no Palácio Presidencial, do jornalista Jorge Ramos, nascido no México, e da sua equipa, mereceu de Obrador mais do que uma breve declaração.