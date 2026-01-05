Mundo
Venezuela. MNE recebeu "notícias tranquilizadoras" da comunidade portuguesa
O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, adiantou esta segunda-feira que o Governo continua a receber "notícias tranquilizadoras" da situação da comunidade portuguesa na Venezuela.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
"A nossa primeira preocupação é com a comunidade portuguesa", vincou.
Salientou, por isso, que Portugal deve trabalhar para construir uma solução democrática para a Venezuela" que traga "estabilidade, segurança e um processo democrático".
"Temos a responsabilidade por 300 mil portugueses e muitos mais, mais de 200 mil lusodescendentes", afirmou Paulo Rangel.
Sobre o futuro da Venezuela, o ministro português defende que o país deveria "respeitar os resultados de 28 de julho de 2024", entregando a presidência a Edmundo González Urrutia, ou partir para "um novo processo eleitoral".