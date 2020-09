Venezuela. Nicolás Maduro perdoa opositores a poucos meses das eleições

O decreto presidencial lançado por Maduro, informou na segunda-feira o porta-voz do presidente, Jorge Rodríguez.O Governo venezuelano apontou a ação comoagravado pelas sanções norte-americanas aplicadas para forçar Nicolás Maduro a sair do poder.Segundo o executivo, o decreto pretende “aprofundar o processo de reconciliação e união nacional, de modo a que os assuntos políticos sejam resolvidos por meios pacíficos e por meios eleitorais”.

Os termos da amnistia não foram totalmente esclarecidos, não sendo claro se os detidos e asilados podem sair em liberdade sem temer futuras represálias.

A decisão, nas quais os eleitores vão eleger 277 deputados que formarão a nova Assembleia Nacional.Caso a vitória vá para Nicolás Maduro, este reclamará o controlo da Assembleia Nacional e conseguirá afastar Juan Guaidó da presidência desse órgão legislativo.O sucesso de Maduro nas eleições não está, porém, garantido.. Especialistas acreditam que a ameaça terá feito com que Nicolás Maduro se esteja a esforçar para que a sua eventual vitória seja aceite pela comunidade internacional e as sanções à Venezuela sejam aliviadas.

“Maduro não é o nosso presidente e eu não sou criminoso”

Muitas das pessoas que receberam o perdão presidencial nunca foram, porém, formalmente acusadas nem levadas a tribunal. Por essa razão,, acredita um dos perdoados pelo decreto, Juan Pablo Guanipa, deputado da oposição a quem foi impugnada a vitória numa corrida para governador e que mais tarde foi acusado de traição sem qualquer prova.

“Você não tem a autoridade para perdoar quem quer que seja”, escreveu Guanipa um tweet direcionado a Nicolás Maduro.

Roberto Marrero, chefe da equipa de Juan Guaidó, estava detido e foi um dos que recebeu o perdão presidencial. Foto: Manaure Quintero - Reuters



Outro deputado da oposição agora perdoado, Americo de Grazia, que tem vivido em exílio, expressou no Twitter a mesma opinião., criticou.A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando Juan Guaidó jurou publicamente assumir as funções de presidente interino do país, até afastar Nicolás Maduro do poder e convocar um Governo de transição e eleições livres.c/ agências