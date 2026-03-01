Última Hora
Venezuela. Nobel da Paz, Corina Machado, anuncia regresso em breve

A líder da oposição anunciou nas redes sociais que planeia voltar ao seu país nas próximas semanas.

RTP /
Corina Machado participa na Conferência de Munique sobre Segurança, a 14 de fevereiro de 2026 Foto: Liesa Johannssen - Reuters

Maria Corina Machado,  engenheira industrial de 58 anos, deixou a Venezuela em dezembro para ir a Oslo receber o Prémio Nobel da Paz e está atualmente nos Estados Unidos.

As especulações sobre o regresso de Machado têm sido frequentes desde que os EUA capturaram o antigo líder venezuelano Nicolás Maduro, a 3 de janeiro.

Machado está sob investigação na Venezuela e a presidente interina Delcy Rodríguez afirmou que a líder da oposição deveria "responder à Venezuela" pelo seu apoio à ação militar dos EUA contra Caracas.
