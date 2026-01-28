Venezuela. Presidente afirma que EUA estão a desbloquear fundos congelados

"Estamos a desbloquear recursos da Venezuela, que pertencem ao povo venezuelano", afirmou num discurso na televisão estatal Rodriguez , que foi investida Presidente interina do país após a captura de Nicolás Maduro por forças norte-americanas em Caracas no início de janeiro.

"Isso permitirá investir recursos importantes no equipamento dos hospitais, em material que compramos nos Estados Unidos e noutros países", acrescentou.

Além disso, assegurou que o dinheiro também será destinado à compra de equipamentos para o sistema elétrico e para a indústria do gás no país sul-americano.

O Governo chavista denunciou em várias ocasiões que milhares de milhões de dólares pertencentes à Venezuela, assim como ouro e outros ativos, encontravam-se bloqueados no estrangeiro devido às sanções internacionais, entre estas, as dos Estados Unidos.

Rodríguez, que assumiu a Presidência interina após a captura de Maduro e da sua esposa, Cilia Flores, a 03 de janeiro por forças norte-americanas, no âmbito de uma série de ataques em solo venezuelano, defendeu um "diálogo diplomático para dirimir as controvérsias".

"A partir de 03 de janeiro do presente ano, propusemos que as nossas diferenças e divergências sejam resolvidas através do diálogo diplomático, da conversa política entre autoridades de um país e de outro país", sublinhou.

Nesta mesma terça-feira, Trump insistiu que tem "uma relação muito boa" com o governo venezuelano, ao ser questionado sobre as declarações de Rodríguez, que na segunda-feira disse não aceitar "ordens" externas.

"Bem, não sei exatamente o que está a acontecer aí, mas não ouvi isso de todo. Temos uma relação muito boa", declarou o líder norte-americano à imprensa nos jardins da Casa Branca.