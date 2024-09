Venezuela. Professores pedem liberdade para dezenas de adolescentes detidos após eleições

"Não é possível educar num ambiente de medo, terror e perseguição de jovens, professores e cidadãos. É necessário um clima de respeito pelos direitos e garantias constitucionais, um espaço de tranquilidade e paz para que o processo de ensino e aprendizagem seja eficiente e eficaz", afirmam as 27 organizações em comunicado divulgado pelo Programa Venezuelano de Ação Educação em Direitos Humanos (PROVEA).

Os professores sublinham ainda ter "o dever de opor-se à pretensão de converter a educação num instrumento de controlo social e político".

"Apelamos ao magistério a fomentar o pensamento crítico, a pluralidade de ideias, o respeito e a defesa dos direitos humanos (...) chamamos a promover a democracia e a lutar para que a educação não continue a entronizar a pobreza", explicam.

Os professores explicam que na próxima segunda-feira terá inicio o próximo ano letivo 2024-2025 na Venezuela, "num novo contexto político para todos" em que são "vítimas da arbitrariedade e da transgressão".

Segundo a ONG Foro Penal, atualmente 68 adolescentes com idades compreendidas entre 14 e 17 anos estão presos por motivos políticos na Venezuela, tendo sido detidos no contexto de protestos pós-eleitorais.

A Venezuela realizou eleições presidenciais no passado dia 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos.

A oposição venezuelana contesta os dados oficiais e alega que o seu candidato, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia -- atualmente exilado em Espanha -, obteve quase 70% dos votos.

Oposição e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e exigiram que sejam apresentadas as atas de votação para uma verificação independente.

Os resultados eleitorais foram contestados nas ruas, com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, com o registo, segundo as autoridades, de mais de 2.400 detenções, 27 mortos e 192 feridos.

Para a PROVEA, "os professores, formados em democracia, devem reforçar a formação para uma convivência que preserve os valores e princípios de um estado democrático, de direitos e justiça".

"O desrespeito pela soberania popular expressa a 28 de julho [eleições presidenciais] e a repressão dos cidadãos que exigem o respeito pelos resultados, são a prova de um Estado que contraria o disposto na Constituição Nacional", adianta.

Por outro lado, instam a sociedade a compreender que a existência de um sistema de justiça moderno, baseado na soberania do povo, nas liberdades públicas, em eleições livres, no respeito pelos direitos humanos, participação e igualdade de oportunidades, é essencial para uma educação democrática.

"Sem democracia e respeito por estes valores, a educação para a democracia é letra morta e a prática do ensino ficará seriamente comprometida, tendo os alunos de suportar o peso da atual situação de violação maciça dos direitos", afirmam.

Os educadores instam a promover o livre debate, a confrontação de ideias, o respeito pela diversidade política e a tolerância.

"Só em democracia se combate a discriminação e a exclusão social. A crise humanitária complexa de hoje agudiza-se sem que o Estado atue".

"É fundamental, neste novo cenário que nos é imposto por um Estado violador dos direitos humanos, defender e reforçar a democracia como base na qual se constrói uma educação verdadeiramente humana", sublinham.