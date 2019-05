Venezuela. Serviços secretos prendem vice de Guaidó no Parlamento

Mário Aleixo - RTP09 Mai, 2019, 06:41 / atualizado em 09 Mai, 2019, 08:10 | Mundo

"Fomos surpreendidos pelo Sebin, como nos negámos a sair da nossa viatura, usaram uma grua para transportar-nos de maneira forçada diretamente ao Helicoide [prisão do Sebin]. Nós democratas vamos continuar a lutar", escreveu.





Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) 8 de maio de 2019

Alertamos a todo el pueblo de Venezuela en este momento 6:35pm estamos rodeados por el SEBIN, nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde la instalaciones de Acción Democrática en la Florida. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) 8 de maio de 2019

Antena 1

Si en Miraflores creen que con la persecución le quitan la Libertad a algunos, nosotros vamos a demostrar en las calles que cada secuestrado, cada perseguido y cada asesinado se traducen en nuevas razones para sacarlos del Poder lo antes posible y ponerle fin a la usurpación. — Juan Guaidó (@jguaido) 9 de maio de 2019



Antena 1



c/ agências

Numa outra mensagem, publicada na mesma rede momentos antes, o deputado avisava o povo venezuelano de que se encontrava dentro da sua viatura junto da sede do seu partido, a Ação Democrática, em La Florida (centro-leste de Caracas), "cercado pelo Sebin".Na sede da Ação Democrática, os deputados estão perplexos com o que aconteceu, temendo que existam novas buscas para deter mais parlamentares. No local, estão também dezenas de jornalistas, entre os quais Pedro Sá Guerra, da Antena 1, que relatou o ocorrido.Na sexta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela acusou o vice-presidente do Parlamento de vários crimes, como traição à pátria e conspiração, por ter apoiado uma tentativa de golpe de Estado contra o Presidente do país, Nicolás Maduro.Juan Guaidó e William Dávila reagiram à detenção de Zambrano.O autoproclamado presidente interino da Venezuela escreveu na rede social Twitter que quer que sejam atribuídas as responsabilidades e realça que cada perseguido e cada assassinado serão traduzidos em novas razões para tirar Nicolás Maduro do poder.William Dávila reagiu a esta detenção. O deputado do partido de Guaidó exige a libertação de Edgar Zambrano e faz um apelo à comunidade internacional.Segundo o Supremo, o deputado opositor Edgar Zambrano é responsável pelos crimes de "traição à pátria, conspiração, incitação à revolta, rebelião civil, associação para cometer delito, usurpação de funções, incitamento público à desobediência das leis e ódio continuado".Estes crimes estão previstos no Código Penal venezuelano e na Lei Contra Criminalidade Organizada e Financiamento do Terrorismo.