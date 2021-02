Venezuela. Vinte e oito oposicionistas impedidos de exercer cargos públicos

Esta decisão, que incluiu o opositor Juan Guaidó, foi tomada por não terem apresentado uma declaração de bens certificada à Controladoria-Geral da Venezuela, que vai abrir uma investigação sobre irregularidades administrativas contra o património público, indicou o responsável.



"Todos os funcionários públicos são obrigados" a apresentar esta declaração "para que se conheça o património" que possuem, sublinhou Amoroso, numa conferência de imprensa, em Caracas.



O procurador solicitou à comunidade internacional que respeite as decisões das instituições do Estado venezuelano.



"Algo têm que ocultar estas pessoas. Sabemos que estes personagens estão imersos em factos de corrupção e se apoderaram de dinheiro dos venezuelanos, tanto no país como no estrangeiro", frisou.

Reação de Guaidó

Em resposta ao anúncio do controlador-geral, o líder opositor Juan Guaidó atribuiu, em comunicado, a decisão a "uma nova afronta da ditadura de Nicolás Maduro contra a democracia e as instituições do país".



"Ameacem tudo o que quiserem que continuaremos a trabalhar (...) O meu compromisso é com os venezuelanos, em recuperar a democracia no nosso país", salientou.



Para Guaidó, "são estas ações da ditadura que fecham as portas a eleições livres" no país.



"Enquanto a ditadura inabilita dirigentes políticos, sequestra partidos políticos (...) impede que se cumpram as condições para que a vontade do povo venezuelano seja respeitada nas urnas, o mundo vai continuar a ignorar e a agir contra os que hoje usurpam o poder e contra os seus cúmplices", concluiu.



c/ agências