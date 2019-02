Venezuela. Washington pressionou Madrid a apoiar Guaidó

RTP01 Fev, 2019, 11:49 / atualizado em 01 Fev, 2019, 13:55 | Mundo

O filme dos acontecimentos que levaram uma sucessão de países europeus a reconhecer Juan Guaidó no passado fim de semana é esta sexta-feira traçado no jornal espanhol El País | Carlos García Rawlins - Reuters

O secretário de Estado espanhol da Cooperação Internacional e para a Ibero-América foi avisado a 23 de janeiro pela Embaixada dos Estados Unidos em Madrid. “É provável que Guaidó se proclame presidente hoje e nós vamos reconhecê-lo”, sinalizava então a representação diplomática.











Num artigo publicado no Wall Street Journal, a 23 de janeiro, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, anunciava o apoio ao antigo engenheiro de 35 anos, com quem se havia reunido na semana anterior.





A autoproclamação de Juan Guaidó nesse mesmo dia e o reconhecimento por Donald Trump, 15 minutos após o presidente do Parlamento venezuelano “assumir formalmente as competências do Executivo nacional como o presidente encarregado de Venezuela para conseguir o fim da usurpação”, arrastaram mais de 60 países e organizações, entre as quais o Parlamento Europeu.





À mensagem de apoio de Donald Trump seguiram-se 22 Estados-membros do Grupo do Rio - México foi a exceção, não tendo tomado posição.

A 25, o espanhol ministro dos Negócios Estrangeiros anunciava a intenção de reconhecer o autoproclamado presidente venezuelano “num prazo relativamente curto”, enquanto em Davos o primeiro-ministro se desdobava em contacto para, no dia seguinte, anunciar um ultimato a Maduro: ou convoca eleições num prazo de oito dias (que termina domingo) ou reconhecerá o líder da oposição como Presidente da Venezuela.





Portugal e o grupo de contacto

Ainda de acordo com El País, a situação foi acompanhada de perto pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, já que Augusto Santos Silva se encontrou com o homólogo Josep Borrell no próprio do telefonema da Embaixada dos Estados Unidos em Madrid.









O ministro português foi à capital espanhola encontrar-se com o homólogo para falar sobre os motivos que levaram ao atraso da criação do grupo de contacto internacional – ideia aceite pela União Europeia em outubro.





Este grupo seria constituído por representantes de vários países europeus e latino-americanos que teriam por missão restaurar os canais de diálogo entre Maduro e a oposição.





Nota o jornal que Portugal e Espanha são os países europeus com maiores interesses na Venezuela, uma vez que juntos representam metade dos cidadãos europeus a residir no país.





Ainda de acordo com o diário, o embaixador Duke Buchan III terá comunicado ao ministro espanhol Washington considerava Espanha e Portugal capazes de “arrastar o resto da União Europeia”.





"Se constatarmos que é impossível lançar uma dinâmica, o grupo pode terminar os seus trabalhos antes. Mas, se ao fim de 90 dias, forem constatados elementos positivos, o grupo pode decidir continuar", explicou.





Esta sexta-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros reiterava que a transição na Venezuela é "inevitável" e que o que resta saber é se isso conseguirá ser feito sem confrontação interna ou intervenção externa. Augusto Santos Silva reforça que a União Europeia "investe tudo em apoiar os venezuelanos numa transição pacífica" através de novas eleições.







O ministro português revela ainda ainda que o grupo de contacto internacional terá como interlocutor na Venezuela Juan Guaidó, porque é o presidente da Assembleia Nacional, a única entidade neste momento capaz de convocar eleições.







O prazo dado por Portugal e outros cinco países europeus para marcação de eleições presidenciais na Venezuela termina no domingo, pelo que na segunda-feira haverá um “reconhecimento político” individual, mas coordenado, ao opositor Juan Guiadó, disse o Governo português.



Após o fim do prazo de oito dias (a contar desde sábado) dado por Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, “será feito aquilo que o ultimato diz, que é reconhecer a autoridade do presidente da Assembleia Nacional [Juan Guaidó], nos termos da Constituição venezuelana”, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.



A primeira reunião do grupo de contacto acontecerá nos próximos dias, adianta Santos Silva.