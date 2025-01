Venezuelanos sob proteção nos Estados Unidos vão perder estatuto

Cheney Orr - Reuters

O presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu revogar uma decisão que havia sido tomada pelo antecessor na Casa Branca, Joe Biden, que estendia o prazo da proteção dos venezuelanos por ano e meio.



Desta forma, mais de 600 mil cidadãos da Venezuela em território dos Estados Unidos perdem o acesso a autorizações para trabalhar e podem ser deportados, por estarem em situação considerada ilegal.



Desde a tomada de posse de Trump, na semana passada, têm-se sucedido as ações de detenção e deportação de imigrantes sem documentos. As rusgas aconteceram também em Newark, onde vive uma grande comunidade portuguesa.



A correspondente da Antena 1, Cândida Pinto, registou a preocupação dos portugueses com as novas políticas da Casa Branca face a quem vive nos Estados Unidos sem autorização legal.