Viagem de Tsai à América. Taiwan a postos para eventuais movimentações da China

O vice-ministro da Defesa Po Horng-huei acrescentou que é provável que a China encene exercícios enquanto Tsai estiver no estrangeiro.”, acrescentou Po.Tsai Ing-wen, que vai visitar a Guatemala e o Belize na próxima semana, fará duas escalas nos EUA: Nova Iorque e Los Angeles.

Pequim realizou exercícios em grande escala em redor de Taiwan em agosto, depois de uma visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi.



Os Estados Unidos consideram que não há razão para a China reagir à viagem de Tsai, afirmando que essas escalas são frequentes.Pequim, que já condenou a paragem de Tsai nos EUA, manteve as atividades militares em torno de Taiwan desde agosto, numa escala mais reduzida.Belize e Guatemala estão entre os 14 países que reconheceram oficialmente a independência de Taiwan face à China, embora o este número possa cair para 13, porque as Honduras pretendem estabelecer relações oficiais com Pequim, abandonando Taipé.A presidente taiwanesa deve encontrar-se com o seu homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, e com o primeiro-ministro de Belize, John Briceno.A mudança de atitude das Honduras – que resultou no rompimento dos laços oficiais de longa data com Taiwan – aconteceu após as negociações entre o país da América Latina e a China sobre a construção de uma barragem hidroelétrica.Também a Nicarágua, El Salvador, Panamá, República Dominicana e Costa Rica alteraram o reconhecimento diplomático para Pequim nos últimos anos.A América Latina tem sido um campo de batalha diplomática fundamental para a China e Taiwan desde a divisão dos dois países em 1949, após uma guerra civil.

Reação de Pequim e de Washington



Na terça-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, reiterou a oposição de Pequim à viagem da presidente taiwanesa aos EUA.

“Opomo-nos fortemente a qualquer intercâmbio entre Washington e Taipé. A China já fez diligências junto dos EUA a esse respeito”, acrescentou.Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, minimizou o significado das escalas de Tsai e acrescentou que era normal que dignatários de Taiwan se encontrassem com membros do Congresso ou participassem em eventos públicos nos EUA.“Os trânsitos são tomados em consideração pela segurança, conforto, convivência e dignidade do passageiro e são coerentes com a nossa política One China que se mantém inalterada”, sublinhou.Washington é um dos principais aliados de Taiwan e o seu maior fornecedor de armas.