Vice-chanceler austríaco de extrema-direita demite-se

RTP18 Mai, 2019, 12:04 / atualizado em 18 Mai, 2019, 12:21 | Mundo

Em conferência de imprensa esta manhã, Strache, líder do partido de extrema-direita Partido da Liberdade, anunciou a sua demissão e a substituição por Norbert Hofer, até agora ministro dos Transportes.





"Apresentei ao chanceler Sebastian Kurz a demissão das minhas funções de vice-chanceler e ele aceitou", disse Heinz-Christian Strache numa conferência de imprensa, assumindo que cometeu "um erro" que não quer que sirva de "pretexto para minar a coligação".



A publicação do vídeo, sexta-feira, levou ontem à noite a uma reunião de emergência dos principais membros do executivo austríaco e pôs em perigo a coligação governamental, com o chanceler, Sebastian Kurz, a afirmar este sábado que não iria voltar a reunir-se com Strache. O chanceler Sebastian Kurz deverá dirigir-se à nação ainda este sábado.



"Isto é importantíssimo. Tem de ser o fim de Heinz-Christian Strache", reagiu o analista político Thomas Hofer à Agência Reuters, admitindo até um cenário de eleições antecipadas.



Apanhado



Strache foi gravado a prometer a uma suposta sobrinha de um milionário russo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro, noticiou a imprensa.



Segundo informações divulgadas na sexta-feira por dois jornais alemães, o vice-chanceler demissionário foi filmado, por uma câmara oculta, a conversar com uma mulher, alguns meses antes das eleições legislativas austríacas de 2017, sobre a possibilidade de um apoio financeiro e mediático ao FPÖ em troca da adjudicação de contratos públicos.



Os títulos alemães Süddeutsche Zeitung e Der Spiegel referiram que Heinz-Christian Strache se encontrou com esta mulher por acreditar que esta teria ligações a um oligarca russo influente.



A poucos dias das eleições europeias, que se realizam a 26 de maio, este escândalo está a abalar a extrema-direita austríaca e a coligação governamental liderada por Sebastian Kurz, líder do Partido Popular Austríaco (ÖVP, conservador).



Europeias

Strache lidera desde 2005 o Partido da Liberdade da Áustria, FPÖ, fundado em 1956 por um antigo oficial das SS e declaradamente nacionalista, conservador e eurocético. Conseguiu voltar a trazê-lo para a ribalta política.







Nas eleições legislativas de 2017 obteve 26 por cento dos votos e formou Governo em dezembro com o líder do Partido Popular Austríaco (ÖVP, conservador), o agora chanceler Sebastian Kurz.







De acordo com as mais recentes projeções para as eleições europeias, o FPÖ registava 23,5% das intenções de voto, o que poderá representar a eleição de cinco eurodeputados.



A Áustria elege 18 dos 751 deputados do Parlamento Europeu.





c/Lusa



A oposição apelou de imediato a demissão do líder do Partido da Liberdade.O novo vice-chanceler designado, Norbert Hoffer, é engenheiro e tem 48 anos. Em 2016 concorreu à presidência da Áustria e perdeu por escassa margem.O partido de Kurz, ferozmente anti-imigração, mantém-se na liderança das preferências eleitorais austríacas mas sem maioria. Apenas os sociais-democratas lhe dão luta.