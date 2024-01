"Vida normal num país normal". As ideias de Boris Nadezhdin, aspirante a adversário de Putin

Como observa a agência Reuters, que obteve declarações exclusivas de Nadezhdin,Boris Nadezhdin tem de reunir 100 mil assinaturas para tal. Fasquia que os seus apoiantes afiançam ter sido já alcançada, graças sobretudo a bases de apoio em Moscovo e São Petersburgo. Ainda assim,

Há atualmente 11 candidatos à Presidência russa. Os detratores do Kremlin de Putin assinalam que o regime precisa de figuras como Boris Nadezhdin para criar um simulacro de democracia.

O ex-legislador diz-se confiante. E diz-se ele próprio surpreendido com as filas que se formaram para a subscrição do seu projeto de candidatura, em virtude do apelo ao fim das hostilidades com o país vizinho. O apoio a esta ideia, estima, “é enorme”., propugna à Reuters., acentua.

“Quero mudar o país”

🥶 People in the Russian Far East city of Yakutsk braced -43°C weather on Sunday to add their signatures in a show of support for opposition politician Boris Nadezhdin’s candidacy in Russia’s presidential elections that will take place in March.



🎥: Boris Nadezhdin / Telegram pic.twitter.com/uyQcHpQ7LX — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) January 23, 2024

Numa Rússia-fortaleza onde a crítica pública ao belicismo do Kremlin vale penas de prisão – onde o rosto de proa da oposição a Vladimir Putin, Alexei Navalny, permanece atrás das grades sem vislumbre de liberdade futura -, Nadezhdin procura pronunciar-se com cautela., insiste.E quanto ao financiamento? Nadezhdin garante que lhe chega das bases e que são estas a verdadeira força da sua investida., arrisca.

“Qualquer cidadão tem o direito de concorrer”



Confrontado com a mensagem de Nadezhdin e a aparente adesão popular ao seu discurso, o Kremlin apoia-se nos índices oficiais de aprovação do presidente russo, a rondar os 80 por cento, e acondiciona o potencial adversário na estante das demais candidaturas tidas por inócuas.

As eleições para a Presidência da Federação Russa vão realizar-se de 15 a 17 de março.



A máquina de Putin, no poder desde o final de 1999, enquanto presidente ou primeiro-ministro, apoia-se também emAo cabo de dois anos de sistemática propaganda pró-guerra, via defendida nosestatais como uma batalha existencial pelo fim da hegemonia do Ocidente,Quanto a Nadezhdin, o Kremlin não lhe reconhece potencial de ameaça., resume o porta-voz Dmitry Peskov.