"Vidas Passadas" é o vencedor dos Film Independent Spirit Awards

Falado em coreano e inglês, "Vidas Passadas" recebeu o prémio de Melhor Filme e deu à realizadora Celine Song a estatueta para Melhor Realização, consagrando a produção independente que está nomeada para dois Óscares da Academia.

"É uma honra tão grande receber este prémio por um filme independente que fizemos com tanto cuidado, amor e 'In-Yun'", disse Song, ao aceitar a distinção como realizadora, mencionando uma crença coreana.

"Obrigada por me deixarem partilhar o que é ser humano, amar e ser amado, e por gostarem do nosso filme", afirmou.

O Independent Spirit Awards que foi uma das primeiras premiações pré-Oscar ao revelar os indicados de 2024, agora fecha o ciclo ao anunciar os seus vencedores.

A premiação de filmes independentes deu o seu maior prémio para "Vidas Passadas", que também venceu o prêmio de Direção para Celine Song. Mas o líder de vitórias foi "Os Rejeitados", que venceu Melhor Fotografia, Melhor Atuação Coadjuvante para Da'Vine Joy Randolph e Melhor Jovem Estrela para Dominic Sessa.



Destaque também para "American", que venceu os prémios de Melhor Atuação Principal para Jeffrey Wright e Melhor Roteiro!



Entre outros pontos interessantes, "Four Daughters" levou como Melhor Documentário e "Anatomia de Uma Queda" foi agraciado como Melhor Filme Estrangeiro, mas lembrando que não está no Oscar na categoria.



Lista completa dos indicados e vencedores:

MELHOR FILME



"Vidas Passadas" - VENCEDOR



MELHOR PRIMEIRO FILME

"A Thousand and One" - VENCEDOR



MELHOR DIREÇÃO

Celine Song - "Vidas Passadas" - VENCEDOR



MELHOR ROTEIRO

"American Fiction" - VENCEDOR



MELHOR PRIMEIRO ROTEIRO



"Segredos de Um Escândalo" - VENCEDOR



PRÉMIO JOHN CASSAVETES AWARD (filmes de orçamento abaixo de 500 mil dólares)



"Fremont" - VENCEDOR



MELHOR ATUAÇÃO PRINCIPAL



Jeffrey Wright - "American Fiction" - VENCEDOR



MELHOR ATUAÇÃO COADJUVANTE



Da'Vine Joy Randolph - "Os Rejeitados" - VENCEDOR



JOVEM ESTRELA



Dominic Sessa - "Os Rejeitados" - VENCEDOR



MELHOR FOTOGRAFIA

"Os Rejeitados" - VENCEDOR



MELHOR EDIÇÃO

"How to Blow Up a Pipeline" - VENCEDOR



MELHOR FILME INTERNACIONAL



"Anatomia de Uma Queda"(França) - VENCEDOR



MELHOR DOCUMENTÁRIO



"Four Daughters" - VENCEDOR



PRÉMIO DE ELENCO ROBERT ALTMAN

"Showing Up"