Vídeo. Soldado russo rende-se a drone ucraniano em Bakhmut

As imagens têm estado a circular no YouTube e no Twitter. Terão sido captadas por uma brigada ucraniana na frente de guerra em Bakhmut. Mostram um soldado russo a assinalar a um drone ucraniano a sua vontade de se render e a ser ajudado a escapar sob disparos.