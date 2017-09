Vídeos. A destruição no México partilhada nas redes sociais

RTP20 Set, 2017, 14:18 | Mundo

Poucos minutos depois do abalo, as imagens começaram a surgir nas redes sociais. Retratam o pânico e a fuga dos residentes mas também a destruição dos edifícios.



Vários prédios desabaram por completo perante a força do abalo sísmico, como se de uma implosão controlada se tratasse. "Um cenário de guerra", retratou à Antena 1 Roberto Castro, um emigrante português que vive no México.



Para além dos edifícios que desabaram, muitos outros ficaram danificados. Há janelas partidas e até verdadeiros pedaços de prédio que se desprendem e caem como se de uma construção emse tratasse.À destruição exterior junta-se o pânico de quem estava dentro dos edifícios. São candeeiros que abanam, louças que caem e se partem. São meros segundos que, perante a intensidade do fenómeno, se transformam numa pequena eternidade. Assim foi na redação do jornal onlineA área metropolitana da Cidade do México conta com mais de 20 milhões de habitantes, o dobro de toda a população residente em Portugal. Um pouco por toda a cidade são visíveis os estragos provocados pelo terramoto.O sismo não afetou apenas a Cidade do México. Em Xochimilco, uma das zonas turísticas junto à capital mexicana, os turistas captaram o momento do sismo.O terramoto motivou a formação de ondas fortes num canal que costuma ser calmo.O abalo desta terça-feira coincidiu com o 32º aniversário de um sismo que destruiu a Cidade do México em 1985. O terramoto de magnitude 8,1 devastou a capital, tendo feito mais de 10 mil mortos. Há mesmo estimativas que indicam que até 30 mil pessoas poderão ter morrido neste tremor de terra.O terramoto desta terça-feira provocou pelo menos duas centenas de mortos, confirmou a Proteção Civil ao início da manhã. Desde que a terra tremeu, centenas de habitantes juntaram-se às equipas de resgate para procurar sobreviventes, servindo-se de pás, picaretas e cordas para afastar os escombros.