Vietname e UE elevam relações para nível máximo durante visita de António Costa a Hanói

A atualização da parceria entre Hanói e Bruxelas coloca a UE no mesmo patamar diplomático que Estados Unidos, China e Rússia e foi anunciada durante uma visita a Hanói do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Num momento em que a ordem internacional baseada em regras está sob ameaça de vários lados, precisamos de nos manter lado a lado como parceiros confiáveis e previsíveis", disse o português, acrescentando que a parceria visa "desenvolver esferas de prosperidade partilhada".

Costa chegou na noite de quarta-feira à capital vietnamita, Hanói, um dia depois de a Índia e a União Europeia terem chegado a um acordo de comércio livre, após quase duas décadas de negociações.

O Presidente do Vietname, Luong Cuong, considerou a iniciativa um "marco histórico".

O anúncio surge menos de uma semana depois de o Vietname ter reeleito To Lam como secretário-geral do Partido Comunista, respaldando a visão do líder máximo do país para um crescimento económico impulsionado por reformas agressivas.

O Vietname tem sido um dos principais beneficiários da globalização, emergindo como um importante centro de exportação de produtos eletrónicos, vestuário e bens de consumo, à medida que as empresas multinacionais transferiram a produção para fora da China.

O crescimento impulsionado pelas exportações ajudou a aumentar os rendimentos e a transformar a economia, mas o grande e persistente excedente comercial do Vietname tem suscitado críticas, particularmente dos Estados Unidos e, cada vez mais, da Europa, onde as autoridades têm manifestado preocupações quanto ao acesso ao mercado doméstico vietnamita.

Para a UE, o acordo reforça o acesso a um dos centros de produção com crescimento mais rápido da Ásia e apoia os esforços para diversificar as cadeias de abastecimento, à medida que as tensões comerciais aumentam.

O comércio bilateral nos primeiros 11 meses de 2025 atingiu mais de 66,8 mil milhões de dólares (55,7 mil milhões de euros), um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. A UE é o quarto maior parceiro comercial do Vietname, o terceiro maior mercado para as exportações e a quinta maior fonte de importações. O Vietname é o maior parceiro comercial da UE no Sudeste Asiático.

Hanói espera continuar a crescer para se tornar uma nação rica até 2045 e está a procurar ativamente novos mercados para reduzir a dependência dos EUA, que são o maior destino de exportação, absorvendo cerca de 30% dos bens que o Vietname envia para o exterior.

As duas nações assinaram um acordo de comércio livre em 2020.