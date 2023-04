Violado cessar-fogo de 24 horas no Sudão

“A verdade é que, neste momento, é quase impossível prestar qualquer apoio humanitário dentro e nas redondezas de Cartum”, explicou Farid Aiywar, da Federação Internacional das Sociedade da Cruz Vermelha, ao “Há várias entidades e pessoas presas a pedir ajuda”.

Na terça-feira, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos defendeu um cessar-fogo no Sudão, apelando às partes para retomarem as negociações pacíficas para terminar o conflito que, desde que começou no fim de semana, já fez mais de 200 mortos e milhares de feridos. No mesmo dia, a comunicação social árabe, citada pelas agências internacionais, noticiava queAs mesmas fontes acrescentavam que o dirigente militarTodavia, o cessar-fogo mal tinha entrado em vigor quando os combates recomeçaram. Foram vários os residentes de Cartum que relataram à comunicação social que ouviram vários tiros e explosões. A área do palácio presidencial e o comando geral do exército sudanês foram os principais alvos de ataques, na capital sudanesa.afirmou Atiya Abdulla do Sindicato dos Médicos do Sudão, à Associated Press.

Hospitais alvo de ataque





Esta era a primeira trégua acordada desde o início dos combates no passado sábado e estava previsto entrar em vigor às 18h00 locais depois de o exército sudanês e as RSF terem chegado a um acordo proposto pelos Estados Unidos. A trégua foi alcançada após quatro dias de intensos combates que provocaram as mortes de pelo menos 270 civis e mais de dois mil feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde, citando o centro de operações de emergência do Ministério da Saúde sudanês.





A população de Cartum e das cidades vizinhas de Omdurman e Bahri testemunharam os bombardeamentos das últimas horas, após o acordo de cessar-fogo, e relataram a destruição de vários edifícios, incluindo de hospitais e outros serviços de saúde.



“Há grande preocupação após os relatos de ataques militares contra unidades de saúde, roubo de ambulâncias com pacientes e paramédicos no interior, assalto de unidades de saúde e ocupação de hospitais por parte das forças militares”, denunciou a OMS, em comunicado.



Os ataques a instalações de saúde “são uma violação flagrante do Direito Internacional e do direito à saúde e têm de ser suspensos imediatamente”.



Para agravar a situação, o principal aeroporto internacional do país e todo o espaço aéreo do Sudão estão encerrados, impossibilitando que cheguem mais medicamentos e qualquer ajuda médica ou humanitária.







Os combates, que começaram no sábado, 15 de abril, entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF), seguem-se a semanas de tensão sobre a reforma das forças de segurança durante as negociações para formar um novo governo de transição.



A luta pelo poder colocou o general Abdel Fattah al-Burhan, comandante das forças armadas, contra o general Mohammed Hamdan Dagalo, 'Hemedti', chefe das Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar, numa reviravolta face à organização conjunta de um golpe militar em outubro de 2021, que derrubou o então governo de transição que sucedeu a décadas de Omar Al-Bashir no poder.