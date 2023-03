Violência em França. Confrontos e viaturas incendiadas em Paris

Vários manifestantes pegaram fogo a uma moto e a caixotes do lixo. Foram lançadas pedras contra a polícia.



As autoridades responderam com gás lacrimogéneo.



A contestação subiu tom desde que Emmanuel Macron forçou a aprovação do aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos.



Na quarta-feira, o Presidente francês vai dar uma entrevista televisiva para tentar apaziguar os franceses.