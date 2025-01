Violência em Moçambique. Polícia reprime apoiantes de Mondlane em Maputo

Algumas pessoas foram atingidas no incidente, que aconteceu durante um discurso do candidato da oposição na zona do Mercado Estrela.

Dirigindo-se aos apoiantes, Mondlane voltou a dizer, como em declarações aos jornalistas à chegada ao aeroporto, que vai até às últimas consequências pela reposição da verdade eleitoral, reafirmando-se vencedor das eleições gerais de 9 de outubro.

Segundo os relatos, seguiram-se momentos de caos, com rajadas de tiros e novos lançamentos de gás lacrimogéneo, depois de um cortejo com milhares de pessoas a acompanharem o carro de Venâncio Mondlane do aeroporto até ao centro de Maputo.Várias pessoas foram atingidas e, segundo as últimas informações,

Orfeu de Sá Lisboa - RDP África



Venâncio Mondlane não aceita ter sido derrotado nas presidenciais, alegando fraude, e ausentou-se do país em outubro, depois das eleições que deram vitória ao candidato da Frelimo.

"Mesa de diálogo está em aberto"



Após o regresso de Mondlane,, declarou Daniel Chapo, secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, durante a apresentação de um comunicado conjunto, respondendo a uma pergunta sobre a integração de Venâncio Mondlane nas discussões.Dirigentes dos cinco partidos - Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), o Partido para o Desenvolvimento Optimista de Moçambique (Podemos), a Nova Democracia (ND), o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e a Frelimo estiveram novamente reunidos com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.Já no final de dezembro, quatro partidos da oposição tinham manifestado abertura, após um encontro com o presidente de Moçambique, a prosseguir um diálogo para um pacto social que conduza a reformas no país, face à tensão pós-eleitoral.

Chegada entre fortes medidas de segurança

Venâncio Mondlane chegou a Maputo sob apertadas medidas de segurança, depois de dois meses e meio a liderar a contestação aos resultados das eleições gerais a partir do exterior. Diante dos jornalistas que o aguardavam, propôs-se "quebrar a narrativa" de estar "ausente por vontade própria". E denunciou o que descreveu como "genocídio silencioso".

“As pessoas estão a ser sequestradas nas suas casas, as pessoas estão a ser executadas extrajudicialmente nas matas, estão a ser descobertas valas comuns com supostos apoiantes de Venâncio Mondlane, há um crescimento geométrico de assassinatos”, acrescentou.







“Eu acho que não posso estar ao fresco, bem protegido, quando o próprio povo que está no suporte da minha candidatura está a ser massacrado. Estou aqui para testemunhar isso, justamente para monitorar esse processo, para visitar as valas comuns, para gritar a favor desses moçambicanos que estão a ser assassinados”.

Questionado sobre se está disposto a aceitar os resultados eleitorais, Mondlane retorquiu que não o fará “se forem os mesmos que foram anunciados até este momento”.O Conselho Constitucional de Moçambique fixou 15 de janeiro para a tomada de posse do novo Presidente, que sucede a Filipe Nyusi. A 23 de dezembro, o CC proclamou Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), como vencedor da eleição presidencial, com 65,17 por cento dos votos, bem como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar.O anúncio levou de imediato a novos confrontos, destruição de património público e privado, manifestações, paralisações e saques, mas na última semana, sem novas convocatórias de protestos, a situação normalizou-se em todo o país. Os confrontos entre a polícia os manifestantes já provocaram quase 300 mortos e mais de 500 pessoas baleadas desde 21 de outubro, segundo organizações da sociedade civil que acompanham o processo.

c/ Lusa