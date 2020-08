Vitor Escária nomeado chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Costa

De acordo com fonte do gabinete do chefe do executivo, Vitor Escária iniciou hoje funções, sucedendo a Francisco André, que irá transitar para a representação permanente de Portugal junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sediada em Paris.

Vitor Escária, de 48 anos, economista e professor do Departamento de Economia do ISEG --- Lisbon School of Economics and Management, regressa ao gabinete de António Costa, de quem foi assessor económico no executivo anterior.

Licenciado em Economia, em 1994, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade Técnica de Lisboa, Vitor Escária fez o mestrado na mesma instituição, em 1997, e doutorou-se em 2004, pelo Department of Economics and Related Studies, University of York, do Reino Unido.