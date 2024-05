Vitória dos Trabalhistas em Blackpool agrava perdas dos Conservadoras em eleições locais britânicas

O Trabalhista Chris Webb conquistou 58,9% dos votos, contra 17,5% obtidos pelo Conservador David Jones, de acordo com os resultados anunciados esta madrugada.

No terceiro lugar, com apenas 117 votos de diferença do segundo, ficou Mark Butcher, do Partido Reformista, partido de direita populista radical que registou aqui o melhor resultado de sempre numa eleição parcial (16,9%).

A eleição de quinta-feira, que teve uma taxa de abstenção de 67,5%, realizou-se devido à demissão do deputado Conservador Scott Benton por violar as regras de lóbi.

O líder dos trabalhistas, Keir Starmer, destacou a grande transferência de votos de eleitores para o principal partido da oposição.

"O Reino Unido está a exigir mudança. Está na altura de realizar umas eleições legislativas", escreveu na rede social X.

A eleição em Blackpool decorreu no mesmo dia das eleições autárquicas em Inglaterra e no País de Gales, cuja contagem dos votos deverá continuar pelo menos até sábado.

Resultados preliminares mostram que o Partido Conservador já perdeu cerca de 100 lugares nas autarquias, 60 dos quais para o Partido Trabalhista mas também para os Verdes e Liberais Democratas.

Apesar de esperado, um mau desempenho poderá aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro, Rishi Sunak, para antecipar as legislativas ou para se demitir da liderança dos `tories`.

O Governo tem até finais de janeiro de 2025 para realizar eleições legislativas, embora Sunak tenha indicado que pretendia que se realizassem no final deste ano.