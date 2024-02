Foto: Gavriil Grigorov - Sputnik via EPA

O presidente da Rússia está a falar à nação, num discurso muito focado nas questões militares. Sobre a Ucrânia, Putin garante que as tropas russas estão a registar avanços no terreno. Quanto à NATO e a instabilidade na segurança europeia, o líder do Kremlin afirma que a responsabilidade desta situação é dos Estados Unidos. Putin diz que a ameaça nuclear é real.