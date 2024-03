Numa visita a um Centro de Aviação do Exército na região de Tver, a norte de Moscovo, afirmou que o objetivo do Ocidente é apenas intimidar para conseguir mais dinheiro.



O presidente russo avisou, no entanto, que os países que autorizarem a descolagem de aviões para ajudar a Ucrânia, passam a ser alvos legítimos da Rússia.



Apesar destas ameaças, Putin garante que não pretende invadir a Europa.