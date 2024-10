Vladimir Putin elogia o potencial papel da Turquia no grupo BRICS

"Sei que a Turquia está interessada em estabelecer uma cooperação estreita com o grupo [BRICS]. E vemos aqui perspetivas importantes, tendo em conta o prestígio e o papel geopolítico especial do vosso país, que liga o leste e o oeste do continente euro-asiático", disse Putin a Erdogan.

O líder russo sublinhou ainda o caráter construtivo e de boa vizinhança das relações com Ancara.

"O turismo ocupa tradicionalmente um lugar especial nas nossas relações bilaterais. Em 2023, um número recorde de cidadãos russos visitou a Turquia, mais 20,7% do que no ano anterior", sublinhou Putin.

Erdogan, por sua vez, desejou uma rápida visita do líder russo à Turquia e disse que as partes estão a trabalhar para eliminar os problemas com as transações bancárias entre os dois países.

A presença de Erdogan na cimeira dos BRICS atraiu um interesse especial, uma vez que a Turquia é membro da NATO.

O Kremlin declarou anteriormente que o grupo BRICS "não coloca ninguém perante o dilema `com este ou com o outro`", pelo que "não há objeções" à adesão da Turquia ao grupo, apesar de ser membro da Aliança Atlântica.

O grupo BRICS, inicialmente constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alargou-se para nove membros com a integração do Irão, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, e pretende tornar-se um poderoso contrapeso ao Ocidente.

Terça-feira, em Talin, na Estónia, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o neerlandês Mark Rutte, sublinhou a importância da Turquia como membro da organização, apesar da sua vontade de aproximação aos BRICS, as principais economias emergentes do mundo.

Rutte, de visita à capital do país Báltico, que faz fronteira com a Rússia, numa das suas primeiras viagens internacionais como secretário-geral da NATO (bloco de defesa ocidental), descreveu a Turquia como um membro "muito importante" da aliança e um Estado com "o direito soberano" de se aproximar dos BRICS.

"Sabemos que a Turquia também está a trabalhar para ou com alguns dos parceiros dos BRICS, tem o direito soberano de o fazer. Isso pode originar debates de vez em quando, bilateralmente ou no âmbito da NATO", declarou Rutte, quando questionado sobre a intenção de Ancara de se aproximar dos BRICS.

Mas "obviamente, dentro da Aliança, sendo uma democracia de 32 países, haverá sempre debates sobre isto e aquilo", comentou Rutte.

No entanto, o secretário-geral da NATO também sublinhou que "a Turquia é um aliado muito importante da Aliança, tem uma das forças militares mais bem equipadas da NATO, desempenha um papel vital na sua parte da geografia da NATO" e "traz muitas capacidades à NATO como um todo".

O dirigente da Aliança Atlântica e ex-primeiro-ministro neerlandês, que recentemente substituiu o norueguês Jens Stoltenberg como responsável máximo da organização militar, afirmou que esta está "muito feliz e satisfeita com o facto de a Turquia ser desde há tantos anos parte da aliança".