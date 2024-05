Vladimir Putin toma posse para um quinto mandato como presidente da Rússia

Começa esta terça-feira o quinto mandato de Vladimir Putin, com a tomada de posse como presidente da Rússia. Com a guerra na Ucrânia como pano de fundo e sob várias críticas do Ocidente, a cerimónia no Kremlin, marcada para esta manhã, não conta com a presença de representantes e diplomatas dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus.

É a quinta vez que Vladimir Putin é empossado no Salão Andreyevsky do Grande Palácio do Kremlin. Mas muita coisa mudou desde a primeira cerimónia de tomada de posse, em maio de 2000, quando se comprometeu a “preservar e desenvolver a democracia” e a “cuidar da Rússia”.



Vinte e quatro anos depois, o líder do Kremlin está em guerra contra a Ucrânia e, internamente, tem limitado a democracia na Rússia, prendendo os críticos e eliminando toda e qualquer oposição.



Nas últimas eleições presidenciais, que decorreram entre 15 e 17 de março, Putin obteve na votação em território russo mais de 76,2 milhões de votos (87,28 por cento). Vários Governos ocidentais alinharam-se nas críticas à legitimidade democrática das eleições presidenciais na Rússia e não felicitaram o chefe de Estado russo, como foi o caso dos Estados Unidos. Mas muita coisa mudou desde a primeira cerimónia de tomada de posse, em maio de 2000, quando se comprometeu a “preservar e desenvolver a democracia” e a “cuidar da Rússia”.Nas últimas eleições presidenciais, que decorreram entre 15 e 17 de março, Putin obteve na votação em território russo mais de 76,2 milhões de votos (87,28 por cento). Na segunda-feira, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, apelou aos Estados-membros para que não enviassem representantes diplomáticos à cerimónia de tomada de posse.





“Posso confirmar que o convite enviado pelo Kremlin para a tomada de posse de Putin para amanhã [terça-feira] chegou também aos nossos Estados-membros da UE e à delegação da UE em Moscovo. Estamos atualmente a discutir com os Estados-membros como a UE irá responder a esse convite [dado que] o nosso objetivo é sempre ter uma abordagem coordenada, sempre que possível, em matéria de política externa", disse na segunda-feira o porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano.



Alguns Estados-membros da UE já tinham respondido que não vão estar na cerimónia, como é o caso de Itália, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, indicou a rejeição do convite num contexto em que o governo de Giorgia Meloni tenta manter a distância em relação às autoridades russas. Existem, porém, países europeus que continuam a manter estreitas relações com a Rússia, como é o caso da Hungria.



“Não, não vamos enviar um representante para a tomada de posse”, garantiu Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA. "Não consideramos aquelas eleições livres e justas, mas ele é o presidente da Rússia e vai continuar nessa posição”. , disse na segunda-feira o porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano.Alguns Estados-membros da UE já tinham respondido que não vão estar na cerimónia, como é o caso de Itália, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, indicou a rejeição do convite num contexto em que o governo de Giorgia Meloni tenta manter a distância em relação às autoridades russas. Existem, porém, países europeus que continuam a manter estreitas relações com a Rússia, como é o caso da Hungria., garantiu Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA. O Reino Unido, a Alemanha e o Canadá também afirmaram que não enviariam nenhum diplomata para participar na cerimónia, que acontece um dia depois de a Rússia anunciar que vai iniciar exercícios táticos de armas nucleares.



Ressaltando as divisões sobre a forma como lidar com a Rússia, uma fonte diplomática de Paris confirmou que “a França será representada pelo seu embaixador na Rússia”.



Falando ao lado do presidente da China na segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron justificou a decisão: “Não estamos em guerra com a Rússia ou com o povo russo e não desejamos uma mudança de regime em Moscovo”.



Entretanto, no passado mês de abril, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) adotou uma resolução que insta os Estados-Membros a "não reconhecerem Vladimir Putin como presidente da Federação Russa" e a "cessarem todos os contactos, exceto os humanitários". Os representantes da oposição russa no exílio, incluindo Yulia Navalny, também fizeram pedidos semelhantes.



O novo mandato está previsto durar mais seis anos, o que significa que Putin continuará a ser o presidente da Rússia até pelo menos 2030. Embora tenha garantido publicamente que não o faria, o presidente russo alterou a Constituição em 2020 para permitir a reeleição, o que poderá fazer novamente dentro de seis anos e, assim, permanecer no Kremlin até 2036.



Vladimir Putin, que está no poder desde 2000, também ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012. Ressaltando as divisões sobre a forma como lidar com a Rússia,Falando ao lado do presidente da China na segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron justificou a decisão:Entretanto, no passado mês de abril, a. Os representantes da oposição russa no exílio, incluindo Yulia Navalny, também fizeram pedidos semelhantes.O novo mandato está previsto durar mais seis anos, o que significa que Putin continuará a ser o presidente da Rússia até pelo menos 2030.Vladimir Putin, que está no poder desde 2000, também ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.