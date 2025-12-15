Volodymyr Zelensky quer entender "claramente" as garantias de segurança do plano de paz

Domingo, os ucranianos admitiram poder desistir da sua candidatura a membro da NATO.







O chanceler da Alemanha afirmou por seu lado que os Estados Unidos estão a garantir medidas de segurança substanciais.

Promessas da UE





A União Europeia admitiu entretanto, esta segunda-feira, a possibilidade de a Ucrânia ser forçada a prescindir da integração na NATO, mas comprometeu-se com a segurança do país nessa eventualidade.





"Os ministros concordaram todos que é preciso dar garantias de segurança à Ucrânia e como o país está a ser pressionado para não aderir à NATO, essa será a única garantia de que a Rússia não volta a invadir", disse a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, em conferência de imprensa em Bruxelas, no final de uma reunião dos chefes da diplomacia dos 27.



A representante da diplomacia da UE acrescentou que o bloco político-económico vai "continuar a fazer a sua parte" na instrução de militares ucranianos e em assegurar que a Rússia não vai além dos territórios que já anexou.





Líderes de países europeus e da União Europeia propuseram entretanto liderar uma "força multinacional" na Ucrânia e fornecer apoio "sustentável" ao exército ucraniano, limitado a 800.000 soldados, segundo um comunicado emitido pelo Governo alemão.



Esta força seria "composta por contribuições de nações voluntárias e apoiada pelos Estados Unidos", que liderariam, por seu lado, um "mecanismo para monitorizar e verificar o cessar-fogo", anunciaram os líderes europeus.



Também apelam à Rússia para aceitar "um cessar-fogo".



O Donbass

Moscovo exige o controlo do Donbass, no leste da Ucrânia, que não conseguiu tormar pela força, Kiev recusa capitular.







Zelensky admitiu as pressões norte-americanas para que a Ucrânia ceda território, referindo as posições "diferentes" entre ucranianos e norte-americanos nesta questão.

Desafio aos europeus

A medida em debate pelos 27 de usar os ativos e financiar um empréstimo à Ucrânia "é inteligente e funcionará", sustentou Zelensky, como "forma de aproximar o fim da guerra, de convencer a Rússia de que os seus objetivos não são alcançáveis".





com Lusa

