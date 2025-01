Volume de droga apreendida no aeroporto de Hong Kong mais que triplicou em 2024

Os dados citados pelo jornal da região semiautónoma chinesa South China Morning Post indicam que as substâncias intercetadas foram avaliado em 349 milhões de dólares de Hong Kong (43,5 milhões de euros).

As drogas foram detetadas em 111 voos internacionais, algo atribuído a uma intensificação dos controlos, especialmente durante as épocas festivas, quando os traficantes tentam tirar partido do aumento das viagens aéreas.

Só em dezembro, as autoridades detiveram 17 passageiros suspeitos de tentarem introduzir em Hong Kong 131 quilogramas de drogas ilegais.

Em 2023, a polícia tinha detetado 279 quilogramas de estupefacientes em 84 passageiros, um grande aumento em comparação com os 17 quilogramas confiscados em 15 chegadas no ano anterior.

As mesmas fontes disseram que a cocaína vem da América do Sul, enquanto os produtos de canábis vêm geralmente da América do Norte e de países asiáticos e a metanfetamina em cristal vem da Europa e do México.

O crime de tráfico de droga é punido na região chinesa com uma multa de até 5 milhões de dólares de Hong Kong (585 mil euros) e uma pena de prisão que pode ser perpétua.