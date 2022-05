Voluntários ucranianos filmados a torturarem prisioneiros russos

Com um estudo exaustivo das imagens colocadas a circular nas redes sociais, oconfirmou a veracidade de algumas imagens mostrando voluntários ucranianos do batalhão Slobozhanshchyna a dispararem sobre prisioneiros de guerra russos.O batalhão tem parecenças com o batalhão Azov mas com muito menor protagonismo. O líder, Andri Ianholenko, foi afastado por acusações de abuso de poder e mau uso de fundos e o batalhão terminou. Mas Ianholenko voltou a reunir o grupo aquando do início da invasão russa.No vídeo há três prisioneiros e os três são baleados nas pernas. Trata-se de atos considerados tortura e proibidos pela Convenção de Genebra, que estabelece regras a serem respeitadas com soldados inimigos que sejam capturados. A convenção diz que os prisioneiros devem ser protegidos como se fossem soldados nacionais e, se necessário, terão de ser tratados.De acordo com a análise do Le Monde o vídeo parece ter sido gravado a 26 de março, com os acontecimentos a terem lugar em Mala Rohan, a poucos quilómetros de Kharkiv, uma das principais cidades atacadas pelos russos.

Este é um vídeo que tem sido usado pela propaganda pró-russa para mostrar atos de vingança ucranianos contra as tropas invasoras. O Monde tentou contactar o líder do batalhão Slobozhanshchyna, Andri Ianholenko, que reagrupou o batalhão no início da invasão russa a 24 de fevereiro.





No entanto, Andri Ianholenko não se mostrou disponível para comentar as imagens veiculadas.