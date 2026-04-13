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Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Von der Leyen considera fundamental reabrir Ormuz enquanto Netanyahu aplaude bloqueio de Trump

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Von der Leyen considera fundamental reabrir Ormuz enquanto Netanyahu aplaude bloqueio de Trump

“O encerramento contínuo do Estreito de Ormuz é extremamente prejudicial”. A avaliação é da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e contrasta em toda a linha com o posicionamento do primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu considera que o bloqueio anunciado pela Casa Branca se justifica porque “o Irão violou as regras”. Atualizamos aqui, ao minuto, as informações sobre o conflito no Médio Oriente.

Inês Moreira Santos, Carlos Santos Neves - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Reuters

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RTP /

Irão mantém contacto com Índia sobre passagem de navios pelo Estreito de Ormuz

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O Irã mantém "bom contato" com o Governo indiano sobre a passagem de navios do país sul-asiático pelo Estreito de Ormuz e deseja ajudar Nova Déli, afirmou o embaixador iraniano na Índia, Mohammad Fathali.
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RTP /

Netanyahu manifesta apoio ao bloqueio de Washington aos portos iranianos

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O primeiro-ministro israelita expressou apoiar o bloqueio dos portos iranianos imposto por Donald Trump, afirmando estar em estreita coordenação com os Estados Unidos sobre o assunto.

"O Irão violou as regras [das negociações de paz no Paquistão], e o presidente Trump decidiu impor um bloqueio naval", disse Netanyahu durante uma reunião de gabinete, segundo um vídeo divulgado.

"Nós, naturalmente, apoiamos essa posição firme e estamos em constante coordenação com os Estados Unidos".
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RTP /

Von der Leyen considera "fundamental" restaurar o tráfego no Estreito de Ormuz

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A presidente da Comissão Europeia afirmou que a restauração da liberdade de navegação no Estreito de Ormuz é de importância "fundamental".

"O encerramento contínuo do Estreito de Ormuz é extremamente prejudicial. A restauração da liberdade de navegação é de importância fundamental para nós", disse Von der Leyen, acrescentando que não poderia haver estabilidade no Médio Oriente enquanto o Líbano continuasse a ser bombardeado.

Os Estados-membros da União Europeia devem coordenar os preços da energia em meio a um aumento nos preços dos combustíveis fósseis desde o início da guerra com o Irão, disse ainda a presidente da Comissão Europeia.

Sobre isto Von der Leyen afirmou que a coordenação das atividades de armazenamento de gás dos Estados-membros está a ser considerada.
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RTP /

Governo alemão anuncia medida de alívio nos combustíveis para dois meses

O governo alemão anunciou um alívio no preço dos combustíveis para os consumidores e empresas. Uma medida que, segundo o chanceler, Friedrich Merz, representa 1,6 mil milhões de euros.

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É a resposta do executivo alemão à escalada nos custos do petróleo.

O imposto sobre a energia vai ser reduzido em 17 cêntimos por litro nos próximos dois meses.

As empresas vão poder também pagar um bónus de mil euros a cada trabalhador, isento de impostos e de contribuições para a Segurança Social.

Há a convicção de que o país vai sentir, ainda por muito tempo, os efeitos económicos da guerra no Médio Oriente.
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RTP /

Dois petroleiros iranianos deixam o Golfo Pérsico pelo Estreito de Ormuz antes do bloqueio dos EUA

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Dois petroleiros ligados ao Irão deixaram o Golfo Pérsico na segunda-feira pelo Estreito de Ormuz, antes do bloqueio planeado pelos EUA aos portos e áreas costeiras iranianas, segundo dados de navegação da Kpler e da LSEG.
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RTP /

Kremlin afirma que bloqueio dos EUA no Estreito de Ormuz prejudicará os mercados

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O Kremlin criticou o anúncio do presidente de Donald Trump de que os Estados Unidos bloqueariam o Estreito de Ormuz, afirmando que isso prejudicaria os mercados globais.

“Essas ações provavelmente continuarão a impactar negativamente os mercados internacionais. Isso pode ser assumido com um alto grau de certeza”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas

“No entanto, muitos detalhes ainda não estão claros, então prefiro não fazer comentários substanciais neste momento”.

Questionado sobre a oferta da Rússia de aceitar urânio iraniano como parte de um acordo mais amplo sobre o futuro do programa nuclear do Irão admitiu que "a oferta foi feita, mas não foi aceite".

"A Rússia continua disposta a oferecer ajuda”, disse Peskov.
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RTP /

Chefes da diplomacia iraniana e saudita discutem negociações entre EUA e Irão

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Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Irão e da Arábia Saudita discutiram as negociações Irão-EUA em Islamabad durante um telefonema, informou o Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros.
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RTP /

Durante cessar-fogo no Irãoforças armadas israelitas voltam atenção para o Líbano

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Segundo um oficial militar israelita, as forças armadas «mudaram o foco de atuação para o Líbano durante o cessar-fogo de duas semanas com o Irão. As Forças de Defesa de Israel (IDF) consideram Beirute a “principal frente operacional” no momento, afirmou o oficial, mantendo, ao mesmo tempo, um “alto nível de alerta e prontidão” para quaisquer desdobramentos relacionados a Teerão.

O exército israelita anunciou já esta segunda-feira que iniciou operações terrestres direcionadas na área de Bint Jbeil, no sul do Líbano.

Embora o Irão e o Paquistão tenham afirmado que o cessar-fogo temporário mediado pelo Paquistão, que começou na semana passada, incluía o Líbano, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que "não há cessar-fogo no Líbano" e que Israel continuará "a atacar o Hezbollah com toda a força".
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RTP /

Paris e Londres vão organizar conferência para "missão multinacional pacífica"

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A França vai organizar uma conferência com o Reino Unido "em breve, com países dispostos a contribuir" para "uma missão multinacional pacífica com o objetivo de restaurar a liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz, anunciou o presidente Emmanuel Macron.

"Esta missão estritamente defensiva, separada dos beligerantes, será realizada assim que a situação permitir", acrescentou o presidente francês, citado pela AFP.

Emmanuel Macron, que conversou com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no domingo, não comentou a decisão norte-americana de impor um "bloqueio" naval nesta passagem marítima do Golfo, anunciado por Donald Trump após o fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão e com entrada em vigor prevista para segunda-feira.

Keir Starmer afirmou que não apoia este bloqueio.

Numa mensagem sobre o Dia X, o presidente francês pediu que "nenhum esforço" seja poupado para "alcançar rapidamente uma solução sólida e duradoura para o conflito no Médio Oriente através da diplomacia", "uma solução que proporcione à região uma estrutura robusta que permita a todos viver em paz e segurança".

"Para alcançar isso, todas as questões substantivas devem ser abordadas com soluções duradouras, incluindo as atividades nucleares e de mísseis balísticos do Irão e as suas ações desestabilizadoras na região, bem como garantir a retomada, o mais rápido possível, da navegação livre e desimpedida no Estreito de Ormuz e permitir que o Líbano retorne ao caminho da paz com pleno respeito à sua soberania e integridade territorial", enfatizou.
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Mariana Ribeiro Soares - RTP /

Preços do petróleo e do gás natural voltam a aumentar

Os preços do petróleo Brent e do gás natural voltaram a subir após o fim das negociações entre os EUA e o Irão, no Paquistão, e depois de o presidente dos EUA ter anunciado o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Remo Casilli - Reuters

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O preço do petróleo Brent para entrega em junho subiu, esta segunda-feira, 7,51 por cento para os 102,25 dólares e durante a madrugada chegou a atingir os 103,87 dólares.

Também o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu 8,59 por cento para 104,86 dólares, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.Na sexta-feira, a cotação do barril para entrega em junho terminou no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,75 por cento, para 95,20 dólares. Por este motivo, os combustíveis ficaram mais baratos em Portugal.

Um litro de gasóleo desceu 5,5 cêntimos e a gasolina três cêntimos. É a maior descida no preço dos combustíveis desde o início do conflito no Médio Oriente.

Também o gás natural voltou a subir esta segunda-feira, com um aumento de 8,60 por cento, para 47,66 euros por megawatt-hora, embora tenha atingido 49,52 euros na abertura.

Os preços voltaram a subir após o fim das negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão, que terminaram sem acordo este fim de semana, e depois de Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos iriam bloquear todas as embarcações que tentassem entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianas, incluindo os portos iranianos situados no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã", a partir das 14h00 GMT (15h00 em Lisboa), segundo uma mensagem publicada pelo Comando Central (CENTCOM) dos EUA nas redes sociais.
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RTP /

Reino Unido não apoia bloqueio do Estreito de Ormuz

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O primeiro-ministro britânico reiterou a posição do governo de que o Reino Unido não se envolverá num bloqueio do Estreito de Ormuz.

Em entrevista ao programa 5Live Breakfast da BBC, esta segunda-feira de manhã, Keir Starmer afirmou que todos os esforços britânicos estão concentrados neste momento em garantir a abertura completa do estreito.

“Enquanto o estreito estiver fechado ou não estiver livre para navegação como deveria, isso significa que o petróleo e o gás não estão a chegar ao mercado, o que significa que o preço está subir e todos que estão a ouvir isso estão a enfrentar contas de energia mais altas”, disse Starmer. “Eu não quero que isso aconteça. Quero que as contas de energia deles se estabilizem e diminuam".

Starmer confirmou que, embora o Reino Unido possua capacidade de desminagem na região, "todo o esforço diplomático e político está concentrado em deixar o estreito totalmente aberto".

O primeiro-ministro britânico recusou-se a adotar uma postura mais firme em relação ao conflito e a se manifestar contra Donald Trump.

Questionado sobre se responsabilizava Trump pelo aumento dos custos de energia causado pelo encerramento do Estreito de Ormuz, Starmer disse que culpava o Irão, que começou a impedir a passagem de navios e petroleiros pela hidrovia em resposta aos ataques dos EUA e de Israel.

“A culpa é do Irão, que impôs restrições ao tráfego e à circulação de embarcações no Golfo, violando o direito internacional”, disse Starmer.
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RTP /

Alemanha sentirá consequências da guerra "por muito tempo"

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A Alemanha vai sentir as consequências da guerra no Médio Oriente "por muito tempo, mesmo depois de ela terminar", disse o chanceler Friedrich Merz, após anunciar medidas para aliviar o fardo sobre consumidores e empresas que enfrentam o aumento dos preços dos combustíveis.

"Estamos a preparar-nos para uma pressão considerável sobre a economia alemã por um período prolongado e, portanto, também para um fardo significativo sobre famílias e indivíduos", enfatizou o líder conservador numa conferência de imprensa em Berlim, após negociações com os social-democratas, o parceiro minoritário na coligação.
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Sara Araújo de Almeida - Antena 1 /

China e Turquia defendem via diplomática para resolver questão do Estreito de Ormuz

Começam a avolumar-se as reações negativas à decisão de Donald Trump de travar os navios em trânsito para o Irão. A China e a Turquia já vieram argumentar que a abertura do Estreito de Ormuz só pode ser conseguida pela via diplomática.

Foto: Reuters

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O bloqueio está marcado para ter início às 15h00, hora de Portugal continental.

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RTP /

Papa Leão XIV "não teme Administração Trump"

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Ao chegar à Argélia, o Papa Leão XIV declarou que "não tem intenção de entrar em debate" com Donald Trump. 

"Não sou político, não tenho intenção de entrar em debate com ele. A mensagem é sempre a mesma: promover a paz", disse o papa norte-americano a jornalistas a bordo do avião.

Em resposta às críticas que Trump lhe fez, o líder da Igreja Católica afirmou que “não teme a Administração Trump” e que continuará a manifestar-se.

“Não entrarei em debates. O que eu disser não pretende ser um ataque a ninguém”, declarou o Papa Leão XIV.

“Convido todas as pessoas a procurarem formas de construir pontes de paz e reconciliação, de procurarem formas de evitar a guerra sempre que possível".

O pontífice prometeu “continuar com aquilo que acredito ser a missão da Igreja no mundo de hoje”.

“Não tenho medo do governo Trump nem de falar abertamente sobre a mensagem do Evangelho, que é o que acredito ser minha missão, a missão da igreja. Não somos políticos, não lidamos com política externa da mesma perspectiva que ele. Mas acredito na mensagem do Evangelho, como um pacificador”.
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RTP /

"Calúnias infundadas". Pequim nega suspeitas de fornecimento militar a Teerão

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A China rejeitou as notícias de que teria fornecido ou estaria a preparar-se para entregar equipamento militar ao Irão, classificando-as como "calúnias infundadas".

"A China sempre adotou uma abordagem cautelosa e responsável em relação à exportação de equipamento militar e aplicou controlos rigorosos, em conformidade com as suas leis e regulamentos de exportação, bem como com as obrigações internacionais. Repudiamos calúnias infundadas e acusações maliciosas", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun.
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Espanha diz que bloqueio naval dos EUA "não faz sentido"

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O bloqueio naval dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz "não faz sentido", declarou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles: "Eu também acho que não faz sentido. É apenas mais um episódio nessa espiral descendente em que estamos mergulhados".
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RTP /

China pede navegação "sem entraves" no Estreito de Ormuz

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A China pediu a restauração da navegação "sem entraves" no Estreito de Ormuz, poucas horas antes de os militares dos EUA anunciarem o bloqueio dos portos iranianos. 

"O Estreito de Ormuz é uma importante rota comercial internacional para bens e energia, e é do interesse comum da comunidade internacional manter a segurança, a estabilidade e o tráfego sem entraves nessa região", disse o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun.
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RTP /

Teerão diz que restrições norte-americanas no Estreito de Ormuz "equivalem a pirataria"

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Um porta-voz das Forças Armadas iranianas considerou que as restrições impostas pelos EUA a embarcações em águas internacionais são ilegais e "equivalem à pirataria". A mesma fonte adiantou que o Irão vai implementar de forma decisiva um "mecanismo permanente" para controlar o Estreito de Ormuz após as ameaças de bloqueio por parte de Washington.

Segundo a Reuters, o porta-voz disse ainda que os portos do Golfo devem ser acessíveis a todos ou a ninguém, e que nenhum porto no Golfo Pérsico ou no Golfo de Omã permanecerá seguro se os portos iranianos estiverem em perigo.
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RTP /

Governo paquistanês garante que prosseguem negociações entre EUA e Irão

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O diálogo continua "na direção correta", apesar da interrupção das reuniões no domingo, de acordo com fontes do governo do Paquistão, intermediário das conversações entre Estados Unidos e Irão.

"As negociações não acabaram. Podemos dizer que estão em ponto-morto, mas não terminaram", avançaram as mesmas fontes.

Segundo o executivo de Islamabade, os representantes de EUA e da República Islâmica "concordaram com a maioria os pontos apresentados por cada um dos lados, só tendo ficado um ou dois pendentes e o processo avança na direção correta".

C/Lusa
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RTP /

Pelo menos três palestinianos mortos em Gaza após bombardeamento israelita

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Israel voltou a bombardear Gaza e eelo menos três palestinianos morreram esta segunda-feira em Deir Al Balah.

A informação foi avançada pelo Hospital dos Mártires de Al Aqsa, que prestou assistência às vítimas. O exército israelita ainda não se pronunciou sobre o ataque contra o bairro de Al Mazraa, que, segundo o hospital, fez ainda vários feridos.

Na Faixa de Gaza, a trégua, que entrou em vigor a 10 de outubro, após mais de dois anos de ofensiva israelita, reduziu a intensidade dos bombardeamentos, mas pouco alterou a vida quotidiana da maioria dos habitantes, que continuam deslocados, sem acesso a serviços básicos e sob constante ameaça de violência.

C/Lusa

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Lusa /

Preço do petróleo Brent volta a ultrapassar os 100 dólares

O preço do petróleo Brent para entrega em junho subiu hoje mais de 7%, ultrapassando os 102 dólares por barril, depois de o presidente norte-americano ter anunciado que os Estados Unidos tencionam bloquear o Estreito de Ormuz.

Dado Ruvic - Reuters

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Às 6h00 de hoje (hora de Lisboa), segundo dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, o preço do petróleo Brent, referência europeia, subiu 7,51% para os 102,25 dólares e durante a madrugada chegou a atingir os 103,87 dólares.

Também o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu 8,59% para 104,86 dólares, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Na sexta-feira, a cotação do barril para entrega em junho terminou no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,75%, para 95,20 dólares. 

Os preços do petróleo voltaram a subir após o fim das negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão, que terminaram sem acordo este fim de semana, e depois de Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos iriam bloquear todas as embarcações que tentassem entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianas, incluindo os portos iranianos situados no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã", a partir das 14h00 GMT (15h00 em Lisboa), segundo uma mensagem publicada pelo Comando Central (CENTCOM) dos EUA nas redes sociais.

Os EUA aconselharam os marinheiros comerciais a monitorizar os Avisos aos Navegantes e a contactar as forças navais americanas através do canal 16 de comunicação entre pontes quando estas operam no Golfo de Omã e nas proximidades do Estreito de Ormuz.

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Ponto de situação
RTP /

Bloqueio norte-americano "será implicado de forma imparcial"

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  • As Forças norte-americanas propõe-se iniciar esta segunda-feira o bloqueio dos portos iranianos, na ausência de um acordo para pôr fim ao conflito. O anúncio partiu do Comando Central dos Estados Unidos. "O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianas, incluindo os portos iranianos situados no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã", a partir das 14h00 GMT (15h00 em Lisboa), lê-se em mensagem do CentCom nas redes sociais;


  • As delegações dos Estados Unidos e do Irão deixaram no domingo Islamabad, no Paquistão, sem chegar a acordo, ao cabo de mais de 20 horas de reuniões. Donald Trump anunciou depois que os Estados Unidos bloqueariam o Estreito de Ormuz, decisão tomada porque, nas suas palavras, Teerão recusa-se a renunciar às "ambições nucleares";


  • A Guarda Revolucionária do Irão advertiu, por sua vez, que "a aproximação de navios militares ao Estreito de Ormuz é considerada uma violação do cessar-fogo";


  • O presidente dos Estados Unidos e o seu círculo mais próximo estarão a ponderar retomar ataques militares limitados ao Irão, além do bloqueio do Estreito de Ormuz, segundo o Wall Street Journal;


  • Donald Trump lançou críticas a Leão XIV, afirmando que o Papa É “fraco no combate ao crime e péssimo para a política externa”. Este ataque ocorreu depois que Leão XIV ter denunciado a “ilusão de omnipotência” como combustível para a guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irão;


  • O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que não foi pedido ao seu Governo que integrasse qualquer bloqueio ao Estreito de Ormuz e manifestou o desejo de que as negociações sejam retomadas;


  • Trump renovou também a ameaça de destruir as centrais de energia e outras infraestruturas civis do Irão, caso não se chegue a um acordo para encerrar a guerra. “Eu poderia acabar com o Irão num dia”, disse à Fox News no domingo;


  • O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabeçou a delegação de Teerão nas negociações com os Estados Unidos, desvalorizou as novas ameaças de Trump: “Se vocês lutarem, lutaremos, e se vierem com lógica, lidaremos com lógica. Não cederemos a nenhuma ameaça”.

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Sem tréguas. Netanyahu afasta cenário de cessar-fogo no Líbano

Apesar da pressão internacional, Israel não dá sinais de recuo na frente libanesa.

Foto: Ohad Zwigenberg, Pool - EPA

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O Primeiro-ministro Netanyahu veio a público assegurar a continuidade da guerra, alertando que a missão ainda não foi cumprida.

Segundo o chefe de governo, o exército mantém o foco total em operações que considera cruciais, e que estão ainda em fase de desenvolvimento.
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RTP /

Aeroportos europeus podem ficar sem combustível em menos de três semanas

O bloqueio do tráfego no estreito de Ormuz está a levar ao aumento dos preços e à escassez até de fertilizantes, o que põe em causa a produção alimentar em todo o mundo.

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RTP /

Negociações de paz fracassam em Islamabad e Trump volta às ameaças

Fracassaram as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

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Donald Trump garante que o maior problema para um acordo foi o programa nuclear iraniano.

O presidente dos EUA ameaça agora bloquear o Estreito de Ormuz e destruir o Irão.
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Estreito de Ormuz pode ficar ainda mais bloqueado à navegação

Depois do fracasso das negociações em Islamabad, a Guarda Revolucionária do Irão e o presidente norte-americano, Donald Trump, iniciaram uma disputa aberta pelo controlo de Ormuz.

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Trump diz que vão ser os Estados Unidos agora a bloquear a via de navegação essencial para o comércio mundial.

A Marinha de guerra iraniana avisa que a aproximação de quaisquer navios militares ao Estreito será "violação das tréguas".

Em Washington, a correspondente da RTP, Cândida Pinto, analisa o imbróglio, que pode por em causa o cessar-fogo de duas semanas.
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