Von der Leyen diz que próxima semana "pode ser crucial" para cessar-fogo

"O importante agora é fazer as coisas avançar e acho que a próxima semana vai ser crucial", disse Ursula von der Leyen no âmbito de uma reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), JD Vance, mediada pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em Roma.

A presidente da Comissão Europeia insistiu na "paz justa e duradoura" como único caminho para o conflito que dura há mais de três anos.

Na segunda-feira está prevista uma conversa entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e os homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin.

No final da semana passada esteve prevista uma reunião entre Kiev e Moscovo, em Istambul, na Turquia, mas Vladimir Putin não apareceu, o que levou a Ucrânia a desistir do encontro.

Ursula von der Leyen também discutiu a ameaça de tarifas feita por Donald Trump e, apesar de reconhecer que "o diabo está nos detalhes", recordou que o bloco comunitário e os EUA têm a "maior relação comercial do mundo", que equivale a 1,5 biliões de dólares por ano.

"No final de contas, o que queremos todos é fazer um bom negócio", comentou.