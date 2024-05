Von der Leyen diz que transição `verde` avança, opositores criticam falta de investimento

Ursula von der Leyen, candidata do Partido Popular Europeu (PPE) e presidente do executivo comunitário em exercício, disse que está construída uma "perspetiva a longo prazo de neutralidade [carbónica] até 2050" e que hoje os 27 países do bloco comunitário têm "um quadro, um roteiro para lá chegar".

"Agora precisamos de implementar, de garantir que dialogamos com a indústria e os agricultores. Nas manifestações, eles [os agricultores] são claros: `Queremos a neutralidade carbónica, queremos lá chegar, mas queremos passar de condicionalismos a incentivos`", continuou von der Leyen, acrescentando que hoje a UE tem os mecanismos tecnológicos para alcançar os objetivos climáticos.

Mas a perspetiva positiva de Ursula von der Leyen esbarrou com as críticas dos outros quatro candidatos.

Nicolas Schmit, candidato principal do Partido Socialista Europeu (PES) e comissário do Emprego e Direitos Sociais do executivo de von der Leyen, considerou que "a política climática correta" pode conduzir à sustentabilidade.

Mas para isso é necessário "mobilizar grandes recursos, fazer grandes reformas, para transformar a indústria e o dia-a-dia" dos cidadãos dos 27.

"O problema está em saber como mobilizar os recursos, como torná-los aceitáveis para todos, cidadãos e empresas".

Ursula von der Leyen ouviu e deixou uma crítica a Nicolas Schmit: "Quem quer ser presidente da Comissão Europeia devia ficar ao lado da sua Comissão".

Já Terry Reintke, a `spitzenkandidat` dos Verdes Europeus, considerou que é preciso diversificar a indústria para que acompanhe a transição ecológica e se converta numa "indústria verde, com diferentes produtos".

"É preciso dar-lhes capacidades para isso e também reformar a política agrícola da UE. Os agricultores já não vivem do que produzem e nada disto é possível sem investir massivamente. Só investimento ao nível europeu será suficiente", completou.

E da mesma maneira que houve medidas para acabar com a dependência energética de combustíveis provenientes da Rússia, Terry Reintke advogou por um consenso semelhante para matérias-primas, para diminuir a dependência da UE de matérias-primas que provêm de "autocratas".

O `spitzenkandidat` liberal do Renovar Europa, Sandro Gozi, recusou que haja "espaço para fadiga" no que toca à implementação das políticas ecológicas.

Contudo, falta "implementá-las com inovação", com "mais parceiros, diálogo com empresas, cidadãos, agricultores".

"Não são os cidadãos que têm de pagar [as alterações climáticas], precisamos de criar recursos para isso, fazer com que o nosso mercado único seja mais sustentável, melhor para consumidores e produtores, de impedir o `green washing` [falsas políticas ecológicas]", referiu.

Já Walter Baier, candidato da Esquerda Europeia para presidente da Comissão Europeia, pediu clareza, em vez de "contradições e paradoxos".

"Precisamos de uma economia verde, mas ela tem de ser uma economia eficiente, precisamos de uma transformação ecológica, mas para isso é preciso investimento massivo, um novo modelo de energia que permita às pessoas acompanharem esta transição", explicou o candidato da esquerda.

"Isto requer centenas de milhares de milhões de euros, por isso insisto que o importante é deixar de lado a austeridade e dar espaço ao investimento", completou.

Os candidatos principais (`spitzenkandidaten`) à presidência da Comissão Europeia participam hoje num debate em Bruxelas, marcado pela ausência dos representantes da extrema-direita, no terceiro e último frente-a-frente antes das eleições europeias, marcadas entre 06 e 09 de junho e nas quais votam quase 400 milhões de cidadãos dos 27 Estados-membros da União Europeia.

Este é o terceiro debate que junta os cabeças de lista (`spitzenkandidaten`) das bancadas parlamentares da União Europeia às eleições europeias.

Organizado pelo Parlamento Europeu e pela União Europeia de Radiodifusão, o debate de hoje conta com a presença dos candidatos principais dos maiores partidos representados na assembleia europeia estão representados.

A figura dos candidatos principais - no termo alemão `spitzenkandidat` - surgiu nas eleições europeias de 2014, com os maiores partidos europeus a apresentarem as suas escolhas para futuro presidente da Comissão, apesar de o modelo não ter sido seguido em 2019.

Este é o procedimento através do qual os partidos políticos europeus nomeiam cabeças de lista para o cargo de presidente da Comissão Europeia, sendo este papel atribuído ao candidato capaz de reunir maior apoio parlamentar após o sufrágio.