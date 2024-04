Von der Leyen insta novo presidente eslovaco a promover os "valores europeus"

Peter Pellegrini concorreu como o candidato afeto do atual governo pró-russo da Eslováquia, liderado por Robert Fico.

"Parabéns, Peter, pela tua eleição como presidente da Eslováquia. Desejo-lhe o maior sucesso no seu novo cargo e espero trabalhar consigo nos importantes desafios que a UE e a Eslováquia enfrentam em conjunto. Vamos continuar a promover os nossos valores europeus comuns", escreveu Von der Leyen na rede social X (antigo Twitter), numa mensagem dirigida ao próprio Pellegrini.

O político social-democrata venceu as eleições presidenciais eslovacas no sábado e tomará posse a 15 de junho, depois de derrotar o seu rival liberal e pró-europeu Ivan Korcok.

A vitória de Pellegrini garante a estabilidade da coligação governamental composta por populistas de esquerda, sociais-democratas e ultranacionalistas, liderada pelo veterano primeiro-ministro Robert Fico, o político que mais tempo esteve à frente de um governo desde o nascimento do país, em 1993.

Fico é próximo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e defende negociações com a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia e que a UE deixe de apoiar militarmente Kiev.

Pellegrini, que nunca pôs em causa a adesão da Eslováquia à UE e à NATO, terá de deixar a liderança do seu partido Hlas (Voz), membro da coligação governamental do primeiro-ministro Fico, devido à neutralidade que o seu novo cargo de presidente do país exigirá.