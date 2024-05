Von der Leyen pede UE "unida, pacífica e próspera" no Dia da Europa

"No Dia da Europa, honramos a visão de Robert Schuman de uma Europa unida, pacífica e próspera. Celebramos as pessoas que construíram a nossa União e aqueles que a continuam a construir todos os dias", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Este dia pertence a todos os europeus - os sonhadores e os construtores. Juntos, somos mais fortes", adiantou a líder do executivo comunitário.

Von der Leyen é também candidata do Partido Popular Europeu à Comissão Europeia, visando um segundo mandato à frente da instituição, e na sua página no X enquanto cabeça de lista da bancada de centro-direita pede aos europeus que votem, "não deixando que ninguém decida" por si.

Hoje comemora-se o Dia da Europa, mas também se assinala um mês para as eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para de 06 a 09 de junho (em Portugal, o sufrágio é nesta última data).

O Dia da Europa é assinalado em mais de 60 cidades europeias, incluindo em Portugal, com várias iniciativas e com vários monumentos iluminados com mensagens alusivas à UE e a apelar ao voto nas eleições europeias.

A edição deste ano do Dia da Europa realiza-se 45 anos após as primeiras eleições europeias de 1979.

O Arco do Triunfo em Paris, o Coliseu em Roma e a Grand Place em Bruxelas, estão entre os muitos marcos que serão iluminados no âmbito da efeméride, que em Portugal vai incluir, mais de 30 monumentos ou edifícios, incluindo a Torre de Belém, o Cristo Rei, o Palácio de São Bento, o Castelo de Bragança, a escultura "Anémona" em Matosinhos ou os edifícios dos Paços do Concelho de Coimbra e de Tomar.

Nestes locais, serão exibidas as cores da bandeira da UE -- azul e amarelo -- ou o `slogan` da campanha relativa às europeias: "Use o seu voto. Ou outros decidirão por si."

O Dia da Europa reporta-se à data, em 1950, em que o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman proferiu a "Declaração Schuman", na qual propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a base fundadora do que é atualmente a UE.

A data foi celebrada pela primeira vez em 1986.