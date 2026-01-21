Mundo
Von der Leyen quer "Europa mais independente" em mundo "sem lei"
No Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia exortou a União a acelerar o caminho para a independência, de forma a conseguir defender-se num mundo que diz ser já “sem lei”.
Ursula Von der Leyen afirmou ainda que é “mais importante do que nunca” manter o foco na Ucrânia, sublinhando que a União Europeia irá trabalhar com os Estados Unidos e outros parceiros para reforçar a segurança na região do Ártico.Um momento de viragem que precisa de unidade e de urgência, reitera.
Também o presidente do Conselho Europeu afirma que a Europa não pode aceitar violações do Direito Internacional.
Referindo-se ao Conselho Europeu extraordinário que vai acontecer na quinta-feira preparando a resposta europeia às pretensões norte-americanas na Gronelândia, António Costa diz que “a União Europeia está pronta para se defender, defender os seus Estados-membros e os seus cidadãos contra qualquer tipo de coerção”. O presidente do Conselho Europeu defendeu ainda que o mundo não pode ficar entregue à lei do mais forte.