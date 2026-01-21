Von der Leyen quer "Europa mais independente" em mundo "sem lei"

Ursula Von der Leyen afirmou ainda que é “mais importante do que nunca” manter o foco na Ucrânia, sublinhando que a União Europeia irá trabalhar com os Estados Unidos e outros parceiros para reforçar a segurança na região do Ártico.Um momento de viragem que precisa de unidade e de urgência, reitera.





Também o presidente do Conselho Europeu afirma que a Europa não pode aceitar violações do Direito Internacional.