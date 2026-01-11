Von der Leyen quer fechar acordo comercial com Índia no final do mês em Nova Deli

"Concretizámos o Mercosul [o acordo entre a UE e países do Mercado Comum do Sul] e estamos a trabalhar intensamente para concretizar o acordo com a Índia. Irei deslocar-me à Índia no final de janeiro para a cimeira UE-Índia e é minha ambição, bem como a de Narendra Modi [primeiro-ministro indiano], ter o acordo pronto para assinatura", disse Ursula von der Leyen.

A responsável falava a um pequeno grupo de jornalistas em Bruxelas, incluindo a Lusa, depois de, na passada sexta-feira, o Conselho da União Europeia ter dado aval à assinatura oficial do acordo da UE com o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), depois de vários anos de avanços e bloqueios por receios ambientais e agrícolas.