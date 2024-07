Von der Leyen tenta reeleição como líder da Comissão Europeia

Após reuniões nos últimos dias com várias bancadas do Parlamento Europeu (como Socialistas, Liberais, Verdes e Conservadores) para apelar ao aval destas famílias políticas, a candidata do Partido Popular Europeu (PPE) vai hoje de manhã discursar na sessão plenária da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, para apresentar o seu programa e as suas propostas para uma eventual reeleição.





Depois deste que é o seu último apelo ao voto dos eurodeputados para um novo mandato de cinco anos, segue-se um debate com os parlamentares, que termina com a votação secreta em papel, a partir das 13h00 (hora local, menos uma hora em Lisboa), e o anúncio posterior dos resultados.





Entre os eurodeputados portugueses, von der Leyen parece ter garantidos os votos de PS, PSD, CDS e IL, mas não conta com os votos dos partidos de esquerda e extrema-direita.Na sequência do acordo partidário entre centro-direita, socialistas e liberais sobre os cargos europeus de topo, o presidente eleito do Conselho Europeu (escolhido nesse pacote),Enquanto primeira mulher na presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi aprovada pelo Parlamento Europeu em julho de 2019 com 383 votos a favor, 327 contra e 22 abstenções, numa votação renhida. O mandato começou em dezembro de 2019.

Reeleição complicada

Consideram que Ursula von der Leyen está demasiado ligada à ala conservadora ou criticando a sua postura em relação à externalização das políticas de migração da União Europeia (UE) e a certos recuos nas metas climáticas.Durante a sua campanha eleitoral, a responsável garantiu que só cooperaria com partidos pró-Ucrânia dada a invasão russa, pró-Europa e pró-projeto europeu e que defendessem o Estado de direito, sem deixar claro se iria colaborar com os Conservadores e Reformistas Europeus - que juntam partidos de direita radical como o polaco Lei e Justiça ou o italiano Irmãos de Itália -, o que poderia pôr em causa o apoio de Socialistas, Liberais e Verdes.Também não é certo o apoio de todos os eurodeputados do seu partido. Ursula von der Leyen foi a candidata cabeça de lista do PPE, algo que não tinha acontecido nas eleições anteriores.

Novo nome?

Na sequência das eleições de junho e das recentes alterações partidárias no Parlamento Europeu, o PPE é o grupo que dispõe de mais lugares (188), seguido pelos Socialistas (136) e pela nova família política de extrema-direita Patriotas pela Europa (84).De acordo com a mais recente distribuição da assembleia europeia, os Conservadores e Reformistas ocupam 78 assentos, os Liberais um total de 77, sendo seguidos pelos Verdes (53) e pela Esquerda (46).



c/Lusa