Voo da Jeju Air obrigado a regressar por problema em trem de aterragem

O voo 7C101 da Jeju Air, que partiu do aeroporto internacional de Gimpo com destino a Jeju, no sul da Coreia do Sul, às 22h37 de domingo em Lisboa, detetou um problema no trem de aterragem pouco depois de ter levantado voo.

A companhia aérea informou os 161 passageiros da avaria mecânica no trem de aterragem e regressou a Gimpo às 23h25, sem mais incidentes, disseram fontes aeroportuárias.

A transportadora, a mesma que efetuou o voo de domingo, disse que tenciona retomar as operações depois de trocar de aparelho, também um Boeing 737-800, considerado um dos mais seguros do mundo.

A Jeju Air, transportadora sul-coreana de baixo custo, opera 39 aparelhos 737-800 numa frota de 41 aviões.