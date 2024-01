Vulcão na Islândia voltou a entrar em erupção e destruiu habitações

, depois de duas fissuras vulcânicas terem aberto nas proximidades.

O nível de alerta do país foi elevado para “emergência” – o mais alto da escala de três níveis que sinaliza que pode existir uma ameaça de danos às pessoas, comunidades, infraestruturas ou ao ambiente.

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4

The people of Grindavik have proven their resilience. It is a duty that befalls us all to ensure that they can continue to show themselves and others what they are made of [...]



Read my full address to the nation in the wake of the Grindavík eruption: https://t.co/quKUgZo1WJ pic.twitter.com/gEyz5AnLIb