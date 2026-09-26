Wall Street fecha em alta esperançada na reabertura do Estreito de Ormuz

O resultado da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,93%, o tecológico Nasdaq avançou 0,48% e o alargado S&P500 ganhou 0,51%.

"As esperanças de uma saída diplomática para o conflito no Médio Oriente fizeram baixar hoje as cotações do petróleo", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, disse a jornalistas, durante a sua presença em Nova Iorque, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, que transmitiu na terça-feira ao emissário norte-americano Steve Witkoff as condições do Irão para a reabertura do Estreito de Ormuz.

"Se algumas condições forem verificadas, o Estreito será aberto dentro de sete dias e as negociações abertas", disse Araghchi.

Esta acalmia do petróleo tende a acalmar os investidores na frente da inflação e a estabilizar os rendimentos obrigacionistas.

A taxa de juro paga pelos títulos de dívida pública dos EUA a 30 anos atingiu hoje os 5,50%, o nível mais elevado desde 2004, enquanto a dos títulos a 10 anos subiu aos 5,22%, novel desconhecido desde 2007.

Por junto, os investidores estão preocupados com "a rapidez com que (as taxas) subiram", apontou Kourkafas.

Na sua opinião, a praça nova-iorquina "continua a beneficiar de fundamentais sólidos, nomeadamente no referente às empresas", o que lhe permite alguma resiliência.

Depois de uma semana marcada pela geopolítica - Assembleia Geral da ONU; cimeira Trump-JinPing - , "a informação económica regressará ao destaque" a partir de segunda-feira, notaram os analistas da Briefing.com.

Durante a próxima semana, os investidores vão conhecer vários indicadores sobre o mercado de trabalho, bem como a inflação.

"Os investidores estão muito sensíveis a tudo o que possa modificar as perspetivas das taxas de juro, o que pode acontecer com a informação relativa à inflação e ao mercado de trabalho", antecipou Kourkafas.