Washington aprova venda de armas à Ucrânia para fortalecer defesa aérea

No mesmo dia em que Istambul é anfitrião da terceira ronda de negociações entre Kiev e Moscovo, Washington anunciou que aprovou a venda de armas à Ucrânia, com o principal objetivo de fortalecer a defesa aérea do país. De acordo com as autoridades norte-americanas, esta venda no valor de 322 milhões de dólares inclui mísseis e veículos blindados.