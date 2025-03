"We are clean". Frase de José Mourinho torna-se slogan de protesto na Turquia

José Mourinho chegou à Turquia em junho de 2024 para assumir o comando de um dos clubes históricos de Istambul, o Fenerbahçe, e uma das suas aparições mediáticas tornou-se o slogan dos protestos contra Erdogan que tem abalado o país na última semana.







O presidente da Câmara Municipal de Istambul, Ekrem Imamoglu, foi detido preventivamente sob a acusação de "corrupção" e "terrorismo" despoletando um "movimento de agitação" em todo o país.





O principal rival do Recep Tayyin Erdogan nega as acusações e afirma em comunicado que "o atual processo judicial está longe de ser justo", uma vez que se "trata de uma execução sem julgamento" com "motivações políticas".



Um vídeo das imagens dos protestos em Istambul com a voz do treinador português foi publicado na sua conta TikTok na sexta-feira, fazendo um paralelismo entra a atual situação política e as críticas feitas pelo treinador português à arbitragem turca em novembro.





Após a vitória difícil do Fenerbahçe por 3-2 sobre o Trabzonspor, a 3 de novembro de 2024, Mourinho criticou duramente a arbitragem e o futebol turco, numa referência a uma grande penalidade que não tinha sido assinalada. O treinador português afirmou que estava a jogar "contra o sistema" e concluiu com a frase "We are clean" (Estamos limpos, numa tradução livre em português) que tem sido adotada por vários manifestantes nas ruas da Turquia.







"Avisaram-me mesmo antes de eu chegar, não acreditei, mas agora é ainda pior. Estamos a jogar contra um sistema. E jogar contra um sistema é a coisa mais difícil", afirmou Mourinho.