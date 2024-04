Web Summit do Rio de Janeiro destaca a inteligência artificial

O Riocentro, na Barra da Tijuca, vai receber até quinta-feira mais de 30.000 participantes, de pelo menos 100 países, mais de 1.000 "startups", cerca de 600 investidores e 600 oradores, numa estrutura apoiada por mais de 210 parceiros e 400 voluntários, de acordo com a organização., segundo a organização.Do lado português, estão presentes 31 "startups" ligadas a áreas de soluções de "software", metaverso, inteligência artificial e "blockchain", entre outras, numa participação recorde.Como forma de arranque, decorre hoje uma reunião entre a delegação portuguesa e intervenientes locais, num encontro mediado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, em colaboração com a Startup Portugal e a Lisboa Unicorn Capital, e com várias sessões sobre processos legais, fiscais e oportunidades de negócio no país.As 31 "startups" portuguesas na Web Summit Rio são ambi.careers, Biometrid, Dizconto, Enline, Frontfiles, Health4All, Hoopers, Hortee, Greenmetrics.ai, InAppStory, Infinite Foundry, Interpretica, iTRecruiter, Keeptip, Marvin AI, Mediaprobe, Modatta, My Data Manager, Mycareforce, Naoris Protocol, Networkme, Propel, SheerMe, Splink, SpotGames, Surf Eye, Tokenwised, uBits, Vawlt, Wiseworld, Zizu.