William Lai destaca cooperação "profunda e transversal" entre Taiwan e EUA

A declaração surge após a realização, na semana passada, da sexta ronda do Diálogo da Parceria para a Prosperidade Económica (EPPD, na sigla em inglês) entre Taiwan e os EUA, um fórum de alto nível criado durante o primeiro mandato do Presidente norte-americano Donald Trump (2017--2021).

O encontro foi liderado pelo subsecretário norte-americano para os Assuntos Económicos, Jacob Helberg, e pelo ministro da Economia de Taiwan, Kung Ming-hsin. Ambas as partes assinaram uma declaração conjunta sobre a `Pax Silica`, uma aliança estratégica em torno dos semicondutores liderada pelos EUA, e aprofundaram compromissos de cooperação económica.

Numa conferência de imprensa em Taipé, William Lai considerou esta edição do EPPD como "a mais diversa e completa" até à data, abrangendo temas como cadeias de abastecimento para inteligência artificial, infraestruturas digitais, minerais críticos e colaboração com países terceiros.

"Quero destacar especialmente que a `complementaridade industrial` e a `fiabilidade regulatória` são como as duas pernas da cooperação entre Taiwan e os EUA: ambas são indispensáveis", afirmou o chefe de Estado.

"Com base na confiança e nos benefícios mútuos, vamos aprofundar a integração industrial com os Estados Unidos, para juntos construirmos uma rede global de cadeias de abastecimento resiliente e competitiva", acrescentou.

Lai referiu-se ainda ao novo acordo comercial alcançado entre Taipé e Washington após meses de negociações, que prevê uma redução de tarifas sobre produtos taiwaneses de 20% para 15%, e investimentos de 250 mil milhões de dólares (211 mil milhões de euros) por parte das principais empresas de semicondutores da ilha nos Estados Unidos.

O Governo de Taiwan comprometeu-se também a garantir mais 250 mil milhões de dólares em créditos empresariais para viabilizar novos investimentos.

O acordo, no entanto, ainda aguarda ratificação parlamentar. Os dois principais partidos da oposição - o Kuomintang e o Partido Popular de Taiwan - detêm a maioria dos assentos no parlamento e já bloquearam várias iniciativas-chave do Executivo, incluindo propostas na área da Defesa.

Lai alertou que os resultados das negociações económicas e comerciais "afetam diretamente a prosperidade económica do país e o bem-estar da população", e apelou aos deputados da oposição para que "atuem com profissionalismo" e "ultrapassem as barreiras partidárias" na análise do acordo.

"Quanto mais segura for a economia, mais próspera será a indústria; e quanto mais próspera for a indústria, maior será a capacidade de Taiwan se projetar no mundo", concluiu.